Сборная Казахстана из-за травм потеряла Логвиненко и Жукова перед матчами с Венгрией и Болгарией

Из-за различных травм участие в ближайших матчах сборной Казахстана не смогут принять защитники Юрий Логвиненко («Астана») и Станислав Лунин, а также полузащитник Георгий Жуков (оба — «Кайрат»).

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Из резервного списка в состав главной команды страны вызов получил Дмитрий Мирошниченко («Тобол»).

Ранее новый главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов огласил состав на эти матчи. Вызов также получил 18-летний форвард Еркебулан Сейдахмет, выступающий за «Уфу» в российской премьер-лиге.