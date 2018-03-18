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13:16 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана из-за травм потеряла Логвиненко и Жукова перед матчами с Венгрией и Болгарией

Сборная Казахстана по футболу понесла потери в составе перед товарищескими матча с командами Венгрии и Болгарии, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Из-за различных травм участие в ближайших матчах сборной Казахстана не смогут принять защитники Юрий Логвиненко («Астана») и Станислав Лунин, а также полузащитник Георгий Жуков (оба — «Кайрат»).

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Из резервного списка в состав главной команды страны вызов получил Дмитрий Мирошниченко («Тобол»).

Ранее новый главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов огласил состав на эти матчи. Вызов также получил 18-летний форвард Еркебулан Сейдахмет, выступающий за «Уфу» в российской премьер-лиге.

Матч сборной Казахстана против Венгрии состоится 23 марта в Будапеште, а против Болгарии — 26 марта в венгерском городе Фельчут.

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