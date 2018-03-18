«Это непонятно для меня». Стойлов удивился низкому уровню сборной и прокомментировал выбор игроков

«Мы начинаем длинную дорогу. Национальной сборной нужно будет поднять уровень. Нынешнее место команды в рейтинге, я думаю, никого не устраивает. Нам нужно изменить стиль игры. Прежде мы играли вторым номером, но в Лиге наций нам нужно играть сбалансировано.

Нас ждут более титулованные соперники, но я жду от своих игроков европейский футбол. Мы постараемся успеть провести четыре-пять игр, и сталкиваемся с проблемами в организации игр. Нам нужно поставить все на профессиональный уровень. Сами подумайте… В январе-феврале не было игр, и это говорит об организации процесса. Новый путь принесет нам победы в будущем.

За две две недели чемпионата Казахстана мы посмотрели все команды чемпионата. Честно сказать, уровень игроков сборной Казахстана очень низкий. Это непонятно для меня. За два месяца тренировок можно набрать форму. Даже я могу набрать форму. Да, есть проблемы. Люди удивляются, почему так много игроков «Астаны» и «Кайрата».

Игроки «Астаны» доказали свой уровень. «Кайрат» был близок по результатам. В других клубах довольствуются вылетом в первом круге. Нужно проходить дальше, и уровень футбола будет расти. Меня не интересуют, как играют легионеры. Да, три футболиста нам не помогут из-за травм. Я взял молодых игроков, у которых есть европейское будущее. Это бонус для них.

Через семь месяцев нам нужна команда, которая будет биться в Лиге наций. Нам там будет очень сложно. Честно скажу, да, мы из третьей корзины, и мы не фавориты. Но мы попробуем биться за первое место, — сказал Стойлов.

Ранее Стойлов обнародовал состав национальной команды, сделав ставку на игроков «Астаны» и «Кайрата».