«Это непонятно для меня». Стойлов удивился низкому уровню сборной и прокомментировал выбор игроков
Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов на
Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов на
«Мы начинаем длинную дорогу. Национальной сборной нужно будет поднять уровень. Нынешнее место команды в рейтинге, я думаю, никого не устраивает. Нам нужно изменить стиль игры. Прежде мы играли вторым номером, но в Лиге наций нам нужно играть сбалансировано.
Нас ждут более титулованные соперники, но я жду от своих игроков европейский футбол. Мы постараемся успеть провести
За две две недели чемпионата Казахстана мы посмотрели все команды чемпионата. Честно сказать, уровень игроков сборной Казахстана очень низкий. Это непонятно для меня. За два месяца тренировок можно набрать форму. Даже я могу набрать форму. Да, есть проблемы. Люди удивляются, почему так много игроков «Астаны» и «Кайрата».
Игроки «Астаны» доказали свой уровень. «Кайрат» был близок по результатам. В других клубах довольствуются вылетом в первом круге. Нужно проходить дальше, и уровень футбола будет расти. Меня не интересуют, как играют легионеры. Да, три футболиста нам не помогут
Через семь месяцев нам нужна команда, которая будет биться в Лиге наций. Нам там будет очень сложно. Честно скажу, да, мы из третьей корзины, и мы не фавориты. Но мы попробуем биться за первое место, — сказал Стойлов.
Ранее Стойлов обнародовал состав национальной команды, сделав ставку на игроков «Астаны» и «Кайрата».
Матч сборной Казахстана против Венгрии состоится 23 марта в Будапеште, а против Болгарии — 26 марта в венгерском городе Фельчут.