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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

«У меня нет любимчиков». Главный тренер сборной Казахстана рассказал о задачах в матчах с Болгарией и Венгрией

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов на пресс-конференции рассказал о задачах в товарищеских матчах с Венгрией и Болгарией, передает корреспондент Vesti.kz.

— Почему выбраны эти соперники?

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— Я хочу сделать баланс между атакой и обороной. Да, можем крупно проиграть. Мы можем все сесть в оборону. Почему выбрали их? Это вопрос не ко мне. Тяжело договориться на товарищеские игры. Кто остался, тот и будет играть с нами. Если бы я выбирал, то выбрал бы соперников, которые близки к соперникам нашим по Лиге наций.

В один футбол мы играем в Казахстане, и в другой — в Европе. У меня нет любимчиков в команде. Только те, кто справляется с задачей. Мы пригласили только Мирошниченко. Были проблемы с приглашением — с визой, например. Это шанс для молодых, ведь мы сможем увидеть их на европейском уровне. Мы начинаем с нуля и идем вперед. Мы начинаем поднимать этот уровень. Если мы поднимем его на достаточный уровень, то сможем биться за место в Лиге наций.

Ранее Стойлов обнародовал состав национальной команды, сделав ставку на игроков «Астаны» и «Кайрата».

Матч сборной Казахстана против Венгрии состоится 23 марта в Будапеште, а против Болгарии — 26 марта в венгерском городе Фельчут.

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