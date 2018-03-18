Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Сборная России собралась в Новогорске для подготовки к матчам с Бразилией и Францией
В Новогорске начался сбор сборной России, которая будет готовиться к контрольным матчам с Бразилией и Францией, информирует
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В Новогорске начался сбор сборной России, которая будет готовиться к контрольным матчам с Бразилией и Францией, информирует
Встречи пройдут соответственно 23 марта в Москве и 27 марта в