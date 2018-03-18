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14:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России собралась в Новогорске для подготовки к матчам с Бразилией и Францией

В Новогорске начался сбор сборной России, которая будет готовиться к контрольным матчам с Бразилией и Францией, информирует пресс-служба команды.

Встречи пройдут соответственно 23 марта в Москве и 27 марта в Санкт-Петербурге. Напомним, ранее тренерский штаб огласил состав команды для подготовки к этим играм.

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