Футболист «Рубина» Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Кокорина

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» в матче Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» получил разрыв крестообразной связки колена. Восстановление форварда займет около 4−5 месяцев, из-за чего он рискует пропустить чемпионат мира 2018 года.

Камболов за сборную России провел два матча. Дебют игрока в составе национальной команды состоялся 31 марта 2015 года в товарищеском матче против сборной Казахстана (0:0).

Кокорин в нынешнем сезоне провел за «Зенит» 35 матчей в различных турнирах, отметившись 19 голами и четырьмя результативными передачами. В составе сборной России он провел 48 матчей и забил 12 мячей.