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01:17 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Рубина» Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Кокорина

ТАСС, 17 марта. Защитник казанского «Рубина» Руслан Камболов вызван в сборную России на товарищеские матчи против команд Бразилии и Франции вместо Александра Кокорина. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» в матче Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» получил разрыв крестообразной связки колена. Восстановление форварда займет около 4−5 месяцев, из-за чего он рискует пропустить чемпионат мира 2018 года.

Камболов за сборную России провел два матча. Дебют игрока в составе национальной команды состоялся 31 марта 2015 года в товарищеском матче против сборной Казахстана (0:0).

Кокорин в нынешнем сезоне провел за «Зенит» 35 матчей в различных турнирах, отметившись 19 голами и четырьмя результативными передачами. В составе сборной России он провел 48 матчей и забил 12 мячей.

Матч Россия — Бразилия пройдет 23 марта в Москве на стадионе «Лужники». Встреча с командой Франции состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».

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