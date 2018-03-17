Дзюба: Конечно, я хочу в сборную, готов выполнять требования Черчесова

«Считаю, что я в силах помочь сборной — всячески, в коллективе и на поле. Но это уже зависит не от меня, а от главного тренера, захочет он меня приглашать или нет.

Переступит ли через шероховатости в отношениях Черчесов? Я считаю, что шероховатостей таких нет. Мы нормально смотрели друг другу в лицо. У нас сугубо профессиональные отношения, он главный тренер и решает, а мы, футболисты, должны стараться выполнять установку тренера. Поэтому я готов выполнять требования и быть тем звеном в механизме, которым он меня видит. Я готов играть в сборной, а тренер в любом случае будет решать. Конечно, я хочу в сборную, — сказал Дзюба в эфире программы «После футбола».