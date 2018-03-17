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17 марта, источник: Чемпионат.com

Дзюба: Конечно, я хочу в сборную, готов выполнять требования Черчесова

Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба отметил, что готов выступать за сборную России.

Источник: РИА "Новости"

В сегодняшнем матче с «Ростовом» (2:2) в чемпионате России Дзюба оформил дубль. Накануне бывший партнёр Артёма по «Зениту» Александр Кокорин получил тяжёлую травму, из-за которой пропустит грядущий чемпионат мира в России.

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«Считаю, что я в силах помочь сборной — всячески, в коллективе и на поле. Но это уже зависит не от меня, а от главного тренера, захочет он меня приглашать или нет.

Переступит ли через шероховатости в отношениях Черчесов? Я считаю, что шероховатостей таких нет. Мы нормально смотрели друг другу в лицо. У нас сугубо профессиональные отношения, он главный тренер и решает, а мы, футболисты, должны стараться выполнять установку тренера. Поэтому я готов выполнять требования и быть тем звеном в механизме, которым он меня видит. Я готов играть в сборной, а тренер в любом случае будет решать. Конечно, я хочу в сборную, — сказал Дзюба в эфире программы «После футбола».

Арсенал Т 2:2
Первый тайм: 1:2
Ростов
17.03.2018, 14:00 Зрители: 7760 основной раунд: 23-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Валерий Карпин
Голы
14′ Артем Дзюба (Э. Кангва) 24
59′ Артем Дзюба 24
12 Алексей Ионов (Б. Сигурдарсон, Т. Калачев) 7′
12 Алексей Ионов 32′
Составы
Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
87′ Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Эванс Кангва 10
56′ Игорь Горбатенко 23
Артем Дзюба 24
Горан Чаушич 20
86′ Сергей Ткачев 11
Анри Хагуш 14
16′ 81′ Михаил Александров 77
Федерико Иван Расич 19
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
2 Тимофей Калачев (к)
21 Александр Сапета 32′
9 Бьорн Бергманн Сигурдарсон
77 Дмитрий Скопинцев 86′
16 Евгений Макеев
23 Валерий Чуперка 46′
8 Аяз Гулиев
12 Алексей Ионов 68′
10 Александр Зуев 72′
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 2
4 Угловые 4
17 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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