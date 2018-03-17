Футболист «Локомотива» Ари рассчитывает получить паспорт РФ в течение месяца

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«Думаю, через пару недель, максимум в течение месяца получу российский паспорт. Когда это произойдет, буду очень счастлив, если вызовут в сборную России, это моя мечта. Но сейчас не хочу об этом говорить, ведь не знаю, как решит тренер. Главное — следить за здоровьем и помогать моей команде», — сказал бразилец.

В четверг в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и немецким «Лейпцигом» (1:1, в четвертьфинал вышли немцы за счет победы в первой игре — 2:1) разрыв крестообразной связки колена получил российский нападающий Александр Кокорин. Восстановление форварда от травмы займет около 4−5 месяцев, из-за чего он рискует пропустить чемпионат мира — 2018.

«Очень жаль, что Кокорин получил травму. У меня самого была операция, это долгое восстановление, очень тяжелое для футболиста. Поэтому я желаю ему сил, терпения и побыстрее вернуться играть в футбол», — отметил Ари.