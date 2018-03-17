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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон вызван в сборную Италии, Балотелли — вне заявки

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо объявил заявку команды на товарищеские матчи с Аргентиной (23 марта) и Англией (27 марта).

Источник: РИА "Новости"

В сборную Италии вызван голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который в ноябре прошлого года объявлял о завершении международной карьеры. Нет в заявке нападающего «Ниццы» Марио Балотелли.

Полностью состав итальянцев выглядит следующим образом:

голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);

защитники: Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Джанмарко Феррари («Сампдория»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Даниэле Ругани, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо (все — «Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси»);

полузащитники: Марко Пароло («Лацио»), Жоржиньо («Наполи»), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини (оба — «Интер»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Брайан Кристанте («Аталанта»);

нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Патрик Кутроне («Милан»), Симоне Верди («Болонья»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).

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