Фалькао, Мина и Хамес вызваны в сборную Колумбии на матчи с Францией и Австралией
Тренерский штаб сборной Колумбии объявил состав команды на товарищеские матчи с Францией и Австралией.
Тренерский штаб сборной Колумбии объявил состав команды на товарищеские матчи с Францией и Австралией.
Вызов в национальную команду получил и новичок «Барселоны» защитник Йерри Мина.
Полностью состсав сборной Колумбии на ближайшие матчи выглядит следующим образом:
вратари — Давид Оспина («Арсенал», Англия), Камило Варгас («Депортиво Кали»);.
защитники — Сантьяго Ариас (ПСВ, Голландия), Кристиан Сапата («Милан», Италия), Давинсон Санчес («Тоттенхэм», Англия), Франк Фабра («Бока Хуниорс», Аргентина), Оскар Мурильо («Пачука», Мексика), Йерри Мина («Барселона», Испания), Хоан Мохика, Бернардо Эспиноса (Оба- «Жирона», Испания);.
полузащитники — Абель Агилар («Депортиво Кали»), Джефферсон Лерма («Леванте», Испания), Джованни Морено («Шанхай Шэньхуа», Китай), Хамес Родригес («Бавария», Германия), Карлос Санчес («Эспаньол», Испания), Матеус Урибе («Америка», Мексика), Хуан Кинтеро («Ривер Плэйт», Аргентина), Вилмар Барриос («Бока Хуниорс», Аргентина), Виктор Кантильо («Джуниор»);.
нападающие — Мигель Борха («Палмейрас», Бразилия), Мигель Борха («Брайтон», Англия), Луис Муриэль («Севилья», Испания), Дуван Сапата («Самдория, Италия), Радамель Фалькао («Монако»), Джимми Чара («Джуниор»), Карлос Бакка («Вильярреал», Испания).