ФИФА разрешила проводить официальные матчи на территории Ирака

Источник: AFP 2018

Об этом сообщил глава организации Джанни Инфантино, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

«Мы разрешим проведение международных матчей в городах Басре, Кербеле и Эрбиле», — сказал Инфантино.

Кроме того, сообщается, что ФИФА на данный момент не может удовлетворить просьбу иракских властей о проведении международных матчей в Багдаде, однако Инфантино пообещал «изучить этот вопрос».

Отмечается, что с 21 марта в Басре пройдет товарищеский турнир с участием сборных Ирака, Катара и Сирии. При этом Инфантино отметил, что ФИФА «дает добро на проведение матчей, но организаторы должны сами решить, проводить или не проводить игры там».