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10:11 (мск), источник: ТАСС

ФИФА разрешила проводить официальные матчи на территории Ирака

БОГОТА, 17 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила проведение официальных встреч под своей эгидой на территории Ирака.

Источник: AFP 2018

Об этом сообщил глава организации Джанни Инфантино, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

«Мы разрешим проведение международных матчей в городах Басре, Кербеле и Эрбиле», — сказал Инфантино.

Кроме того, сообщается, что ФИФА на данный момент не может удовлетворить просьбу иракских властей о проведении международных матчей в Багдаде, однако Инфантино пообещал «изучить этот вопрос».

Отмечается, что с 21 марта в Басре пройдет товарищеский турнир с участием сборных Ирака, Катара и Сирии. При этом Инфантино отметил, что ФИФА «дает добро на проведение матчей, но организаторы должны сами решить, проводить или не проводить игры там».

ФИФА неоднократно вводила запрет на матчи в Ираке по соображениям безопасности после вторжения США в Ирак в 2003 году и свержения экс-президента Саддама Хусейна. В 2013 году формальной причиной стала гибель одного из тренеров от рук иракских силовиков, а также нападения террористов на кафе и рестораны, транслировавшие игры. В мае 2017 года ограничения на проведение товарищеских матчей были частично сняты для стадионов в Басре, Кербеле и Эрбиле.

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