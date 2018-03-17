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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Ройс пропустит товарищеские матчи сборной Германии из-за травмы

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв объявил состав на ближайшие товарищеские матчи с Испанией 23 марта и Бразилией 27 марта.

Вратари: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Бернд Лено («Байер»), Кевин Трапп («ПСЖ»);

защитники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле (все — «Бавария»), Йонас Хектор («Кельн»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Антонио Рюдигер («Челси»), Марвин Платтенхардт («Герта»);

полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Месут Озил («Арсенал»), Томас Мюллер, Себастьян Руди (оба — «Бавария»), Сами Хедира («Ювентус»), Эмре Джан («Ливерпуль»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Юлиан Брандт («Байер»), Леон Горетцка («Шальке»);

нападающие: Марио Гомес («Штутгарт»), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Сандро Вагнер («Бавария»), Ларс Штиндль («Боруссия» Мёнхенгладбах).

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не вызван в национальную команду после полученной в четверг травмы паха в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбургом» (0:0, 1:2 по сумме двух матчей).

По словам Лёва, было принято решение не рисковать здоровьем 28-летнего Ройса, который совсем недавно вернулся в строй после серьёзной травмы.

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