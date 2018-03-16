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20:50 (мск), источник: Советский спорт

Испания назвала состав на матчи с Германией и Аргентиной

Стал известен состав сборной Испании на товарищеские матчи с командами Германии и Аргентины.

Источник: Reuters

Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»), Кепа Аррисабалага («Атлетик»).

Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Маркос Алонсо («Челси»), Жерар Пике («Барселона»), Начо («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»).

Полузащитники: Родри Эрнандес («Вильярреал»), Дани Парехо («Валенсия»), Андрес Иньеста («Барселона»), Иско («Реал»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Коке («Атлетико»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Марко Асенсио («Реал»).

Нападающие: Родриго («Валенсия»), Лукас Васкес («Реал»), Диего Коста («Челси»), Яго Аспас («Сельта»).

Напомним, сборная Испании сыграет со сборной Германии 23 марта и со сборной Аргентины (27 марта).

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