Испания назвала состав на матчи с Германией и Аргентиной
Стал известен состав сборной Испании на товарищеские матчи с командами Германии и Аргентины.
Стал известен состав сборной Испании на товарищеские матчи с командами Германии и Аргентины.
Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»), Кепа Аррисабалага («Атлетик»).
Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Маркос Алонсо («Челси»), Жерар Пике («Барселона»), Начо («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»).
Полузащитники: Родри Эрнандес («Вильярреал»), Дани Парехо («Валенсия»), Андрес Иньеста («Барселона»), Иско («Реал»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Коке («Атлетико»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Марко Асенсио («Реал»).
Нападающие: Родриго («Валенсия»), Лукас Васкес («Реал»), Диего Коста («Челси»), Яго Аспас («Сельта»).
Напомним, сборная Испании сыграет со сборной Германии 23 марта и со сборной Аргентины (27 марта).