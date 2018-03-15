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21:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Созвездие капитана Дешама: кто приедет в Петербург

В четверг сборная Франции объявила состав на матч с российской командой, который состоится 27 марта в Санкт-Петербурге. Рассказываем главное о нашем сопернике.

ТРЕНЕР

Источник: Reuters

Дидье Дешам — представитель золотого поколения французской сборной, сумевшей выиграть домашний ЧМ-1998, а два года спустя — европейский чемпионат. Трудяга, носивший рояль ради гениальных концертов Зинедина Зидана и Тьерри Анри, стал весьма успешным тренером. Со своей первой командой — «Монако» — бывший капитан трехцветных сенсационно дошел до финала Лиги чемпионов. «Ювентусу», за который он когда-то играл, Дешам помог вернуться в серию А, после чего возглавил еще одну свою бывшую команду — «Марсель» — и сделал ее чемпионом Франции.

Он был неуступчивым на поле, и остался таким же колючим для клубных боссов. Разногласия в Монте-Карло, споры по трансферной политике в Турине, конфликт со спортивным директором в Марселе — вот список причин, по которым Дешам покидал свои клубы. Возможно, дает о себе знать баскское происхождение, однако в сборной, где Дидье принял эстафету от другого экс-капитана национальном команды Лорана Блана, тренер трудится почти шесть лет. Больше того, в октябре он продлил контракт до 2020 года, причем глава федерации Ноэль Ле Грэ заранее сообщил: переговоры начнутся сразу после завоевания путевки на ЧМ-2018.

ЗВЕЗДЫ

Источник: AFP 2018

На ЧМ-2014 трехцветные вышли в четвертьфинал, уступив 0:1 несокрушимой Германии, а на домашнем Евро остановились в шаге от титула, проиграв решающий матч Португалии.

Несмотря на болезненное домашнее фиаско, можно утверждать, что с конца прошлого века у Франции не было столь яркой сборной, которая продолжает прогрессировать. В каждой линии есть звезды первой величины, хотя редкие, но все же случающиеся ляпы Ллориса выбиваются из общей картины. Великолепный Юмтити и Варан в центре обороны, Погба и Канте в полузащите, Гризманн и Мбаппе в атаке…

О чем говорить, если лишь по большим праздникам в основной состав попадают футболисты уровня Ляказетта, Фекира, Товена и Толиссо? Между тем, продолжает напирать молодое поколение в лице Дембеле, Комана, Марсьяля, Рабьо и Кимпембе. За редким исключением Дешам может легко выбрать два практически равноценных варианта состава.

Последний матч между сборными Франции и России состоялся 29 марта 2016 года. Французы победили 4:2. Из игроков, вызванных во французскую команду сейчас, в той встрече участвовали восемь — Ллорис, Динь, Варан, Канте (забил гол), Погба, Гризманн, Жиру и Марсьяль.

ТАКТИКА

Источник: Спорт-Экспресс

Незыблемые вещи в игре французов — вратарь и схема с четырьмя защитниками. Дальше возможны варианты.

С учетом огромного выбора кандидатов Дешам может создать в центре поля кулак в лице Погба, Канте и Матюиди, выбрав расстановку 4−3−3. Тогда действующего на острие атаки Жиру с флангов поддерживают Гризманн и Лемар, постепенно выдавливающий из состава не приглашенного на матч с Россией Пайета.

При двух опорных хавбеках схема трансформируется в 4−2−3−1 или скорее в 4−4−1−1. Тогда Гризманн получает еще больше свободы, действуя чуть глубже центрфорварда, либо вторым нападающим. Эти варианты подходят Мбаппе, привыкшего в «ПСЖ» атаковать с правого фланга. Тем более, активность крайних защитников не привязывает атакующих футболистов к бровкам, существенно расширяя диапазон их действий.

Список игроков, вызванных в сборную Франции:

вратари — Альфонс Ареола («ПСЖ»), Юго Ллорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);

защитники — Люка Динь («Барселона»), Лукас Эрнандез («Атлетико»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самюэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Джибриль Сидибе («Монако»);

полузащитники — Блез Матюиди («Ювентус»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Тома Лемар («Монако»), Корантен Толиссо («Бавария»), Н'голо Канте («Челси»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»);

нападающие — Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Флориан Товен («Марсель»).

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