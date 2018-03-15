Кержаков научит бить юношескую сборную

Источник: Спорт-Экспресс

15 марта 2018 года — важный день в жизни Александра Кержакова. Он стал настоящим тренером — не в ТВ-шоу, а в реальной футбольной жизни. Днем его кандидатуру рекомендовал технический комитет РФС, а вечером он подписал контракт.

На Евро-2018 среди 17-летних российская сборная не вышла, не попав даже в элитный раунд, после чего было решено расстаться с тренером Леонидом Аблизиным. На турнир в ОАЭ, который прошел в конце марта — начале февраля, команда ездила под руководством помощников Аблизина — Олега Левина и Михаила Полишкиса. По данным «СЭ», Кержаков тоже побывал в ОАЭ, чтобы воочию посмотреть на игру команды — там российские юноши сыграли вничью с японцами (2:2) и местной сборной (1:1), а также разгромили Бахрейн (11:1).

Кержаков мог оказаться в РФС еще два с половиной года назад. Тогда он был действующим футболистом, имел рассчитанный до 30 июня 2016 года контракт с «Зенитом», но возможность его назначения спортивным директором РФС рассматривалась на полном серьезе. «Мы хотим использовать талант Кержакова в развитии российского футбола!», — провозгласил в начале сентября 2015-го Виталий Мутко. При этом отметил, что не хотел бы завершения карьеры Кержакова-футболиста. Ситуация разрешилась заявлением Кержакова о том, что он намерен продолжать играть.

Форвард приступил к тренировкам с «Зенитом-2» (Мирча Луческу в основе ветерана не видел), а потом отправился в аренду в «Цюрих», с которым выиграл Кубок Швейцарии. В марте 2016-го Кержаков даже принял участие в матче Россия — Литва (3:0), который, однако, стал для него последним в составе главной команды страны — семь голов в Швейцарии не убедили Леонида Слуцкого взять нападающего на Евро-2016. Затем Кержаков продлил контракт с «Зенитом», провел сезон (18 матчей, два гола), а в июле 2017-го стал координатором юношеских команд петербургского клуба и игровую карьеру официально закончил. 233 гола — столько забил Кержаков в профессиональном футболе.

Сейчас он проходит обучение в Академии тренерского мастерства. По сведениям «СЭ», ожидается, что лицензию категории А Кержаков получит в конце декабря. Работать с юношами можно и без нее. В «Зените» он останется — на той же должности координатора.

В последние годы Кержаков довольно часто высказывался о тренерской работе. Вот основные цитаты:

— «Здорово взять слабенькую команду и вывести ее в чемпионы».

— «Тренер должен быть крутым психологом».

— «Не могу оскорблять и ругать исполнителей, так как сам был на их месте и знаю, каково это».

— «Не вижу тренеров, которые привносят в футбол что-то революционное».

— «Ни на секунду нельзя расслабляться. Не добежать, не допрыгнуть — такого быть не должно, это неприемлемо».

Хороший, революционно настроенный психолог и требовательный интеллигент — видимо, таким тренером будет Кержаков, судя по данным высказываниям. Но все эти наивные слова — теория, на практике-то все может быть по-другому. Кержаков посмотрит на футбол с позиции тренера. Не увешанного рекордами футболиста, не координатора, как в «Зените», а полноценного тренера.

Первоначальная задача Кержакова — успешно преодолеть первый раунд квалификации чемпионата Европы-2020 (U-19), который стартует в ноябре 2019 года, а уже впоследствии — выйти в финальную стадию турнира. До ноября команда будет участвовать в товарищеских матчах и в различных соревнованиях — таких, как в ОАЭ. Договор Кержакова с РФС рассчитано до конца 2019-го. Останется ли он в институте сборных, если команда провалит квалификацию? Одно ясно точно: на регалии никто не посмотрит. С юношами молодыми не так просто — есть пример другого небожителя, Дмитрия Аленичева, неудачно поработавшего с юношеской сборной (того же возраста, что и у Кержакова) в 2010 — 2011 годах. РФС он покинул де-юре по собственному желанию.

В каком стиле будет играть юношеская сборная Кержакова, пока предсказать невозможно. Про таких, как он, говорят «прирожденный бомбардир», но это вовсе не гарантия яркого атакующего футбола. Игорь Колыванов был одним из лучших российских форвардов 1990-х, но возглавляемая им юношеская сборная не мчалась вперед сломя голову, а играла осторожно, благодаря чему и победила на Евро-2006.