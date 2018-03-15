Кержаков заявил, что для него большая честь возглавить юношескую футбольную сборную России

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Кержаков стал старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения). Контракт с 35-летним специалистом рассчитан до конца 2019 года.

«Вариант возглавить команду возник около двух месяцев назад, для меня это огромная честь — тренировать сборную России. После завершения карьеры я в “Зените” работал координатором юношеских команд, поэтому 2001 год для меня — не чужой возраст, я наблюдал практически за всеми футболистами этого года рождения, они хорошо мне знакомы, плюс я поступил в Высшую школу тренеров для получения лицензии категории А. С удовольствием и большой ответственностью подошел к данному предложению, я не боюсь нехватки опыта, ведь кто-то всегда с чего-то начинает. Я не переживаю, ведь я работал с огромным количеством тренеров, у меня будет квалифицированный помощник — Денис Бушуев, у которого огромный опыт работы в Германии, в структуре клуба “Мюнхен 1860”, поэтому не боюсь этого вызова и горд, что мне доверили такой пост», — сказал Кержаков.

Кержаков сообщил, что недавно побывал на турнире в ОАЭ, наблюдал тренировочный процесс и матчи кандидатов в сборную и уже на следующей неделе составит график работы на сезон. «Нужно более четко просмотреть всех кандидатов, да, есть записи игр, я видел два матча, но хочу поездить и посмотреть еще. В конце апреля будет чемпионат России среди юношей 2001 года рождения, который я собираюсь посетить. Мне нужно познакомиться с тренерами, директорами академий, а дальше будет список кандидатов, и будем с этим работать», — заявил тренер.

По его словам, основная задача — выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, но для него лично важно подготовить игроков к дальнейшему этапу их карьеры. «Очень важно, если игроки моей юношеской сборной в будущем будут представлять Россию в молодежной и национальной команде. Основная работа сейчас в сборной, но я буду помогать “Зениту”, никаких проблем и разногласий тут нет. Также я постоянно контактирую с [главным тренером сборной России] Станиславом Черчесовым, мы с ним видимся, мы уже общались сегодня, и он дал мне несколько дельных советов», — добавил Кержаков.