Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Яна Рудковская готовится вновь стать матерью
Вдова Олега Табакова на церемонии прощания с актером
Постройневшая Пугачева пришла на показ в мини-платье
Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Локомотив М1
Атлетико1
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Лацио
Футбол. Еврокубки
21:00
Зенит
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
21:00
Атлетик
Марсель
Футбол. Еврокубки
21:00
Виктория Пл
Спортинг
Футбол. Еврокубки
23:05
Лион
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:05
Зальцбург
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:05
Арсенал
Милан
Все события
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Выше головы? Россиянки удивили, а Кузьмина победила
Тренер сборной Англии прокомментировал возможный бойкот ЧМ-2018
Постройневшая Пугачева пришла на показ в мини-платье
«Русалочка»: Ольга Бузова сделала шикарную прическу
Мужчина ударился о край стола и чуть не потерял ногу
5 новых способов обезболивания
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
18:27 (мск), источник: ТАСС

Кержаков заявил, что для него большая честь возглавить юношескую футбольную сборную России

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков горд стать старшим тренером юношеской сборной страны по футболу и не боится этого вызова, так как имеет богатый игровой опыт. Об этом он заявил ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Кержаков стал старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения). Контракт с 35-летним специалистом рассчитан до конца 2019 года.

«Вариант возглавить команду возник около двух месяцев назад, для меня это огромная честь — тренировать сборную России. После завершения карьеры я в “Зените” работал координатором юношеских команд, поэтому 2001 год для меня — не чужой возраст, я наблюдал практически за всеми футболистами этого года рождения, они хорошо мне знакомы, плюс я поступил в Высшую школу тренеров для получения лицензии категории А. С удовольствием и большой ответственностью подошел к данному предложению, я не боюсь нехватки опыта, ведь кто-то всегда с чего-то начинает. Я не переживаю, ведь я работал с огромным количеством тренеров, у меня будет квалифицированный помощник — Денис Бушуев, у которого огромный опыт работы в Германии, в структуре клуба “Мюнхен 1860”, поэтому не боюсь этого вызова и горд, что мне доверили такой пост», — сказал Кержаков.

Видео
Из князей в грязи: Кержакову предложили вернуться в футбол, но болотный

Кержаков сообщил, что недавно побывал на турнире в ОАЭ, наблюдал тренировочный процесс и матчи кандидатов в сборную и уже на следующей неделе составит график работы на сезон. «Нужно более четко просмотреть всех кандидатов, да, есть записи игр, я видел два матча, но хочу поездить и посмотреть еще. В конце апреля будет чемпионат России среди юношей 2001 года рождения, который я собираюсь посетить. Мне нужно познакомиться с тренерами, директорами академий, а дальше будет список кандидатов, и будем с этим работать», — заявил тренер.

По его словам, основная задача — выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, но для него лично важно подготовить игроков к дальнейшему этапу их карьеры. «Очень важно, если игроки моей юношеской сборной в будущем будут представлять Россию в молодежной и национальной команде. Основная работа сейчас в сборной, но я буду помогать “Зениту”, никаких проблем и разногласий тут нет. Также я постоянно контактирую с [главным тренером сборной России] Станиславом Черчесовым, мы с ним видимся, мы уже общались сегодня, и он дал мне несколько дельных советов», — добавил Кержаков.

Кержаков завершил карьеру футболиста летом прошлого года и был назначен на пост координатора юношеских команд «Зенита». Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), «Зенита» (161) и сборной России (30). Футболист выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010-го по 2017-й, также он играл в составе московского «Динамо», испанской «Севильи» и швейцарского «Цюриха». Футболист три раза становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок России, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.

Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Выше головы? Россиянки удивили, а Кузьмина победила
Тренер сборной Англии прокомментировал возможный бойкот ЧМ-2018
Норвежский биатлонист выиграл спринт на этапе Кубка мира
КХЛ назвала лучших хоккеистов первого раунда плей-офф
«Локомотив» и «Атлетико» определились со стартовыми составами
Шесть игроков «Барселоны» вошли в команду недели Лиги чемпионов
Новости
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь