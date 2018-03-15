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17:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Погба, Дембеле и Мбаппе вызваны в сборную Франции на матчи с Колумбией и Россией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на товарищеские матчи против Колумбии и России.

Источник: Reuters

Напомним, что игры пройдут 23 и 27 марта соответственно.

Заявка команды выглядит следующим образом:

вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Ллорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);.

защитники: Люка Динь («Барселона»), Лукас Эрнандез («Атлетико»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самюэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Джибриль Сидибе («Монако»);.

полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Тома Лемар («Монако»), Корентен Толиссо («Бавария»), Н'голо Канте («Челси»), Поль Погба («Манестер Юнайтед»);.

нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флориан Товен («Марсель»).

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