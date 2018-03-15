Погба, Дембеле и Мбаппе вызваны в сборную Франции на матчи с Колумбией и Россией
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на товарищеские матчи против Колумбии и России.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на товарищеские матчи против Колумбии и России.
Напомним, что игры пройдут 23 и 27 марта соответственно.
Заявка команды выглядит следующим образом:
вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Ллорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);.
защитники: Люка Динь («Барселона»), Лукас Эрнандез («Атлетико»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самюэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Джибриль Сидибе («Монако»);.
полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Тома Лемар («Монако»), Корентен Толиссо («Бавария»), Н'голо Канте («Челси»), Поль Погба («Манестер Юнайтед»);.
нападающие: Виссам