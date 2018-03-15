Кержаков официально возглавил юношескую сборную России

‑ Мы уделяем большое внимание молодым футболистам, постоянно работаем над созданием условий для их профессионального роста. Уверен, что им есть чему поучиться у Александра Кержакова, который много лет отдал российскому футболу в качестве игрока и является рекордсменом по количеству забитых мячей за сборную России. Мы готовим серьезные реформы в РФС, формируем молодую и амбициозную управленческую команду, и хорошо, что он к ней присоединился, — передает слова исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева официальный сайт организации.