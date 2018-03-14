Играющий посол. Зачем Черчесову понадобился Черышев

Источник: РИА "Новости"

У Черышева уже был шанс сыграть с Бразилией — в марте 2013-го на «Стэмфорд Бридж». Но тогда молодёжной сборной русский испанец понадобился сильнее и вместо Лондона отправился в провинциальный Алькоркон, чтобы за компанию с Щенниковым, Яковлевым и Канунниковым уступить испанским сверстникам — 1:3. Спустя пятилетку судьба даёт Денису шанс исправить то упущение. А вместе с ним — возможность доказать, что достоин побывать на домашнем чемпионате мира не только почётным послом, но и действующим игроком.

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Непростые взаимоотношения с национальной командой — это у вингера «Вильярреала», можно сказать, наследственное. Черышев-старший в 1990-х наиграл всего чёртову дюжину матчей с двуглавым орлом на груди (правда, и конкуренция тогда была куда острее — не чета нынешней). У Дениса пока стаж в сборной ещё скромнее — 9 игр. Бесконечная череда травм не даёт безусловно одарённому исполнителю достичь даже первой круглой цифры в сборной. Быть может, 23-го числа в обновлённых «Лужниках» он наконец-то отметит долгожданный мини-юбилей. А ждал его Черышев действительно долго — почти два с половиной года.

В сущности, только Капелло и видел в нём игрока обоймы. Было бы странно, если бы ещё и он, дважды приходивший в «Реал» тренером, упорно игнорировал единственного русского воспитанника «Королевского клуба». Симпатия «алленаторе» к Черышеву проявлялась не только в регулярных приглашениях на сборы и игры. В ещё большей степени её продемонстрировал другой великодушный жест Дона Фабио — приглашение травмированного футболиста на Кубок мира в Бразилию. Играть он там не играл, но само по себе нахождение в коллективе помогло Черышеву легче перенести очередной удар судьбы. А била она его часто и безжалостно. Вся биография Черышева испещрена медицинскими диагнозами.

Преемник Капелло, быть может, и рассчитывал на одного из немногих легионеров, играющих в большом чемпионате. Проверить это уже не представляется возможным.

Товарищеская встреча с хорватами в Ростове-на-Дону так и осталась для нашего «испанца» первым и последним совместным мероприятием с Леонидом Слуцким. Тогда как у его «наследника» долгое время даже формального повода выйти на связь с Черышевым не было: редкий тренер станет связываться с футболистом, больше лечащимся, чем играющим.

За эти два с половиной года вдали от наших глаз в жизни Дениса произошла масса знаменательных событий.



1. Он окончательно распростился с родным клубом, на постоянной основе перебравшись в «Вильярреал» (при совершенно безумной «клаусуле» в 200 млн евро «Реал» отпустил своего el ruso в 28,5 раза дешевле).



2. Стал послом ЧМ-2018 от родного Нижнего Новгорода (проведя большую часть жизни в Испании, родился он всё-таки в России).



3. Не меньше семи раз уходил на больничный — в основном из-за мышечных повреждений.

Самое непростое и важное решение с точки зрения развития карьеры Черышев принял летом 2016-го. Из зоны комфорта всегда нелегко выходить, а когда ты прожил в ней фактически всю жизнь — особенно. Это был трудный, но необходимый шаг — иначе игрок окончательно зачах бы в окружении столичных звёзд. Он направился туда, где действительно был нужен, и не ошибся.

Нет, повреждения и рецидивы не оставили Черышева в покое. Но в промежутках между вынужденными паузами он хотя бы играл, а не глядел со скамейки, как это делают другие, более медийные персоны.

По сравнению с предыдущими двумя сезонами положительная динамика у Дениса налицо: 14 матчей (во всех турнирах) — 18 — 25. В каждом из трёх турниров нынешнего сезона он забил по голу, в двух совершал результативные передачи. Увеличение игрового времени в клубе лишний раз засвидетельствовало прогресс Черышева: на последние матчи «Вильярреала» он выходил в стартовом составе. Набрал кондиции, разыгрался.

Насколько логичным представлялось отсутствие Черышева в прежних списках Черчесова, настолько же естественным выглядит его нынешнее там появление. С одной стороны, Станислав Саламович не испытывает острой нужды в мастерах такого профиля. А с другой — манкировать основным игроком не самой захудалой команды из топ-3, а может быть, и топ-2 европейских чемпионатов — глупо. На чемпионате мира будет несколько иная интенсивность игры, чем в РФПЛ. Черышев к ней привык — возможно, больше кого бы то ни было из кандидатов в сборную.



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Очевидно, что в своих лучших кондициях Денис в состоянии добавить качества команде. Он ведь не только легко и быстро бежит — финтит тоже ловко, а по этой части у нас умельцев раз-два и обчёлся. О мотивации в контексте игрока, пропустившего по травмам два подряд крупных турнира, и говорить излишне: она по умолчанию находится на максимальной отметке. Немного смущает, что в базовых схемах Черчесова места крайнему хавбеку как таковому не предусмотрено. Но это уже технические нюансы. Качественному исполнителю тренер всегда найдёт применение. Осталось всего ничего — убедить этого самого тренера в своей нужности команды. И больше не «ломаться».