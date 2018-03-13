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19:54 (мск), источник: Prosports.kz

Болгары объявили состав на матч с Казахстаном

В списке значатся 23 футболиста, 12 из которых — легионеры.

Источник: Prosports.kz

Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев назвал имена 23-х игроков, которые будут готовиться к контрольной встрече против казахстанской команды 26 марта, сообщает Prosports.kz.

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Вратари: Пламен Илиев «Астра» (Румыния), Божидар Митрев «Левски».

Защитники: Васил Божиков «Слован» (Словакия), Страхил Попов «Касымпаша» (Турция), Петар Занев «Амкар» (Россия), Камен Хаджиев «Берое», Божидар Чорбаджийски «ЦСКА-София», Николай Бодуров «ЦСКА-София», Цветомир Панов «Лудогорец».

Полузащитники и нападающие: Симеон Славчев «Лехия» (Польша), Георги Костадинов «Маккаби» (Хайфа, Израиль), Ивайло Чочев «Палермо» (Италия), Станислав Манолев «ЦСКА-София», Мартин Райнов «Берое», Михаил Александров «Арсенал» (Россия), Тодор Неделев «Ботев», Кирил Десподов «ЦСКА-София», Радослав Кирилов «Пирин», Иван Минчев «Славия», Ивелин Попов «Рубин» (Россия), Георги Миланов ЦСКА (Россия), Спас Делев «Погон» (Польша), Андрей Галабинов «Дженоа» (Италия).

Сбор национальной команды Болгарии начнется в следующий понедельник, 19 марта.

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