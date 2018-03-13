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19:28 (мск), источник: Р-Спорт

Главный тренер женской сборной Германии по футболу Штеффи Джонс отправлена в отставку

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Штеффи Джонс отправлена в отставку с поста главного тренера женской сборной Германии, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Причиной такого решения, принятого во вторник президентским советом DFB, стали слабые результаты, которые команда показывала в последних турнирах. Отмечается, что в понедельник прошла встреча с 45-летним специалистом для обсуждения сложившейся ситуации.

«Штеффи Джонс выполняла свою работу в качестве главного тренера сборной с готовностью и преданностью. Я хотел бы выразить нашу искреннюю благодарность от имени всего президентского совета. Она остается лицом женского футбола в Германии, и я был бы рад, если бы она осталась в DFB в какой-то другой роли в женском футболе», — сказал президент DFB Райнхард Гриндель.

Джонс стала главным тренером женской сборной Германии в 2016 году сразу после победы команды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и сменила в должности Сильвию Нейд, которая стояла у руля команды с 2005 года. Под руководством Джонс женская бундестим, выигрывавшая шесть чемпионатов Европы подряд начиная с 1995 года, не смогла преодолеть стадию четвертьфинала на Евро-2017.

Временно исполняющим обязанности главного тренера женской бундестим объявлен Хорст Хрубеш. В рейтинге женских сборных ФИФА немецкая команда занимает второе место после сборной США.

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