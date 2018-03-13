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14:17 (мск), источник: Sports.kz

Сборная.KZ. Версия Стоилова

Объявлен состав первой сборной Казахстана на предстоящие товарищеские матчи с командами Венгрии и Болгарии, которые состоятся, соответственно, 23 и 26 марта. Этот рабочий момент представляется достаточно важным ввиду того, что впервые озвучены имена футболистов, на которых собирается рассчитывать новый главный тренер нашей национальной команды Станимир Стоилов как минимум в ближайшее время. Впервые мы получили возможность увидеть очертания обновляемой дружины.

И список этот, стоит признать, получился достаточно любопытным. Нужно сразу, конечно, отметить, что, если обратить пристальное внимание конкретно на основной перечень из 24 имен и фамилий игроков, вызванных болгарским специалистом в сборную Казахстана, то только трое из них не начали сезон 2018 года в статусе футболистов «Астаны» и «Кайрата».

Это Сергей Хижниченко из «Ордабасы» и два Еркебулана — еще один игрок шымкентской команды Тунгышбаев и Сейдахмет из «Уфы». Все остальные в настоящее время защищают цвета двух сильнейших футбольных команд страны последних лет. Почему Станимир Стоилов поступил именно так?

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Объявлен состав сборной Казахстана на матчи с Венгрией и Болгарией

Во-первых, конечно, думается, из-за того, что выбор более-менее квалифицированных исполнителей для сборной у болгарского специалиста, как известно, мягко говоря, невелик. И большинство лучших казахстанских игроков сосредоточено именно в «Астане» и «Кайрате».

Кроме того, не нужно забывать и о том, что представители нового тренерского штаба нашей национальной дружины посетили все поединки первого тура КПЛ-2018 — и, соответственно, воочию увидели, кто из кандидатов в команду в каком сейчас состоянии находится прямо сейчас. Соответственно, и приглашения получили те, кто уже готов проявить себя в поединках с теми же венграми и болгарами. Думать, что исходы предстоящих спаррингов для Станимира Стоилова не слишком важны, вряд ли стоит.

Во-первых, это будет его дебют в качестве наставника национальной сборной не своего родного государства, и этот специалист, в отличие от своего предшественника, прекрасно осознает, какую ответственность взвалил на собственные плечи. Безвольно уступать соперникам, пусть и в товарищеских поединках, бывший наставник чемпиона нашей страны четырех последних сезонов позволить себе не может.

И, в то же самое время, Мери явно уже сейчас думает о том, как будет выглядеть и играть его команда осенью, когда сборная Казахстана стартует в новом соревновании Лиги наций, по итогам которого станут подводиться итоги работы болгарского специалиста с нашей национальной дружиной в 2018 году.

В этом отношении достаточно логичным выглядит решение коуча опереться на игровые связи, уже наработанные футболистами в своих клубах. Видно, что линию обороны составят, большей частью, футболисты «Астаны».

В то же самое время в полузащите, судя по всему, будут превалировать кайратовцы. В условиях, когда времени на раскачку и, тем более, на работу над созданием новых игровых связок, особо нет, такой подход, пожалуй, можно считать вполне оправданным.

Конечно, отдельного внимания заслуживает вызов в национальную сборную 18-летнего Еркебулана Сейдахмета, и это серьезный аванс данному футболисту на будущее, но болгарский специалист уже объяснял ранее, что здесь он, в первую очередь, будет преследовать цель разобраться с тем, что творится сейчас в голове у парня.

Ну, и наставить его, по возможности, на путь истинный, объяснив молодому спортсмену необходимость проделывания большой и тяжелой работы ради открывающихся перед ним перспектив.

В целом, основной список 24 игроков на матчи со сборными Венгрии и Болгарии получился достаточно ожидаемым — все перечисленные в нем игроки находятся на виду, Станимир Стоилов должен иметь представление о сильных и слабых сторонах каждого из них в отдельности. Теперь будем ждать возможности увидеть, какой из всех этих деталей у болгарина сложится механизм.

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