ФИФА подтвердила, что может запретить участие Греции в международных турнирах

Напомним, встреча в рамках 25-го тура чемпионата Греции была прервана, когда российский владелец ПАОК Иван Саввиди спустился с трибун с огнестрельным оружием, поскольку был недоволен, что главный арбитр матча отменил гол Маурисио, зафиксировав офсайд.
«Комитет ФИФА, отвечающий за мониторинг Греческой федерации футбола, решительно осуждает недавние инциденты в Греции и настоятельно призывает всех немедленно принять меры, чтобы положить конец неприемлемой ситуации, которая возникла в греческом футболе.
Неспособность компетентных органов принять надлежащие меры для искоренения всех видов насилия для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу национальных соревнований, вынудит ФИФА передать дело в Комитет ассоциаций—членов ФИФА, подотчётный Совету ФИФА, для рассмотрения и возможных санкций, предусмотренных в уставе ФИФА, включая приостановление деятельности ассоциации-члена, — сообщили в ФИФА корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.