ФИФА подтвердила, что может запретить участие Греции в международных турнирах

Напомним, встреча в рамках 25-го тура чемпионата Греции была прервана, когда российский владелец ПАОК Иван Саввиди спустился с трибун с огнестрельным оружием, поскольку был недоволен, что главный арбитр матча отменил гол Маурисио, зафиксировав офсайд.

«Комитет ФИФА, отвечающий за мониторинг Греческой федерации футбола, решительно осуждает недавние инциденты в Греции и настоятельно призывает всех немедленно принять меры, чтобы положить конец неприемлемой ситуации, которая возникла в греческом футболе.