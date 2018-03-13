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11:06 (мск), источник: Sports.kz

Объявлен состав сборной Казахстана на матчи с Венгрией и Болгарией

Матч сборной Казахстана против Венгрии состоится 23 марта в Будапеште, а поединок против Болгарии — 26 марта в венгерском городе Фельчут.

Главный тренер Национальной сборной Станимир Стоилов назвал состав команды на матчи против Венгрии и Болгарии, которые состоятся 23 и 26 марта.

Состав сборной Казахстана:

Вратари:

Александр Мокин, Ненад Эрич (оба — «Астана»), Владимир Плотников («Кайрат»);.

Защитники:

Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Сергей Малый, Евгений Постников (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов, Станислав Лунин, Нуралы Алип (все — «Кайрат»);.

Полузащитники:

Серикжан Мужиков, Бактиер Зайнутдинов (оба — «Астана»), Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Георгий Жуков, Магомед Парагульгов (все — «Кайрат»);.

Нападающие:

Алексей Щеткин, Роман Муртазаев, Юрий Перцух (все — «Астана»), Сергей Хижниченко, Еркебулан Тунгышбаев (оба — «Ордабасы»), Еркебулан Сейдахмет («Уфа», Россия). Резерв: Защитники: Дмитрий Мирошниченко, Виктор Дмитренко (оба — «Тобол»), Александр Марочкин («Кайсар»).

После матчей 2-го тура Премьер-Лиги в составе Национальной команды возможны изменения.

Матч сборной Казахстана против Венгрии состоится 23 марта в Будапеште, а поединок против Болгарии — 26 марта в венгерском городе Фельчут.

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