Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая жертва: в Британии отравлен зять российского олигарха - СМИ
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Самые опасные симптомы при беременности
Хазанов отреагировал на смерть Табакова
Отца Анастасии Шубской перепутали с Антонио Бандерасом
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
12.03
Стоук Сити0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
12.03
Алавес1
Бетис3
Футбол. Премьер-лига
12.03
Урал0
Локомотив М2
Футбол. Зарубежный
12.03
Вердер3
Кельн1
Все события
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС о жестком ответе
Выяснились обстоятельства смерти Олега Табакова
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
«Локомотив» вперед летит. Главные события тура РФПЛ
Отца Анастасии Шубской перепутали с Антонио Бандерасом
Полина Гагарина примерила «платье принцессы» с кроссовками
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Садальский высказал свое мнение об ушедшем Табакове
На Украине жених продал почку ради свадьбы и умер
Фоторепортажи
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
10«Барселона» уже почти чемпион
10:21 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА: Включение футболистов в пул тестирования не означает, что их в чем-то подозревают

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Включение пяти российских футболистов в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не означает, что эти спортсмены попали под подозрение. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

РУСАДА включило в свой последний расширенный пул тестирования пятерых футболистов: Александра Беленова, Дмитрия Стоцкого (оба — «Уфа»), Виктора Васина (ЦСКА), Кирилла Панченко и Александра Ташаева (оба — «Динамо», Москва).

«РУСАДА не считает правильным объяснять, почему в пул тестирования включен один спортсмен и отсутствует другой, — заметила Пахноцкая. — Что касается тех же футболистов, то появление их фамилий в нашем списке абсолютно не означает того, что эти люди попали под подозрение антидопинговых служб. Мы включаем спортсменов в пул на основании наших критериев и оценки рисков».

По словам одного из руководителей РУСАДА, критериями для включения спортсменов в список являются спортивные результаты, присутствие в числе кандидатов на участие в крупных спортивных соревнованиях, нарушение спортсменами или их персоналом антидопинговых правил, а также другие соображения, обуславливающие интерес антидопинговой организации к тестированию конкретного спортсмена, включая желание возобновить спортивную карьеру после ухода из спорта.

Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении. Непредоставление такой информации или предоставление недостоверной информации может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.

В феврале футболисты — кандидаты в сборную для участия в чемпионате мира в России были включены в систему контроля ADAMS по запросу Международной федерации футбола, которая контролирует всех потенциальных участников предстоящего турнира.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Врачи не рекомендуют Евгении Медведевой ехать на чемпионат мира
Каррера о Промесе: это не наказание, это во благо команды
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
«Локомотив» вперед летит. Главные события тура РФПЛ
«Манчестер Сити»: пара шагов до титула. Обзор АПЛ
Овечкин: Теперь я должен два обеда Кузнецову
Медведева пропустит чемпионат мира. Подробности
«Зенит» отреагировал на конфликт Манчини с болельщиком
Румянцева завоевала золото в биатлонной гонке на Паралимпиаде
Спорт-Экспресс
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Сегодня 29 лет интернету, и его создатель рассказал, чем он плох Тим Бернерс-Ли опубликовал открытое письмо. По его словам, крупные корпорации сейчас диктуют, какой быть мировой сети, — и это не то, о чем мы мечтали
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Названы самые опасные города мира
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Самые опасные симптомы при беременности Как отличить критическую ситуацию от рядовой? 
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь