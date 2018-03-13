РУСАДА: Включение футболистов в пул тестирования не означает, что их в чем-то подозревают

РУСАДА включило в свой последний расширенный пул тестирования пятерых футболистов: Александра Беленова, Дмитрия Стоцкого (оба — «Уфа»), Виктора Васина (ЦСКА), Кирилла Панченко и Александра Ташаева (оба — «Динамо», Москва).

«РУСАДА не считает правильным объяснять, почему в пул тестирования включен один спортсмен и отсутствует другой, — заметила Пахноцкая. — Что касается тех же футболистов, то появление их фамилий в нашем списке абсолютно не означает того, что эти люди попали под подозрение антидопинговых служб. Мы включаем спортсменов в пул на основании наших критериев и оценки рисков».

По словам одного из руководителей РУСАДА, критериями для включения спортсменов в список являются спортивные результаты, присутствие в числе кандидатов на участие в крупных спортивных соревнованиях, нарушение спортсменами или их персоналом антидопинговых правил, а также другие соображения, обуславливающие интерес антидопинговой организации к тестированию конкретного спортсмена, включая желание возобновить спортивную карьеру после ухода из спорта.

Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении. Непредоставление такой информации или предоставление недостоверной информации может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.