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12 марта, источник: Lenta.Ru

Грекам пригрозили футбольной изоляцией из-за россиянина с пистолетом

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность отстранения сборной Греции от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщил журналист «Би-би-си» Ричард Конвэй в своем Twitter-аккаунте.

Источник: РИА "Новости"

«В ФИФА говорят, что Греция может быть дисквалифицирована, если местное правительство не примет мер по устранению всех типов насилия, которые гарантируют безопасность во время проведения национальных соревнований», — написал Конвэй.

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Это сообщение появилось после того, как российский бизнесмен Иван Саввиди, владеющий греческим клубом ПАОК, выбежал на поле во время игры с АЕК. Он был недоволен работой судьи и угрожал ему, при этом на его ремне висел пистолет в кобуре, до которого предприниматель периодически дотрагивался.

В результате чемпионат Греции был временно приостановлен, а полиция выдала ордер на арест Саввиди. Согласно законам страны, никто не имеет права проносить на стадион огнестрельное оружие. Тем не менее его задержание связано именно со срывом матча.

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