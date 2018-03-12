Грекам пригрозили футбольной изоляцией из-за россиянина с пистолетом

«В ФИФА говорят, что Греция может быть дисквалифицирована, если местное правительство не примет мер по устранению всех типов насилия, которые гарантируют безопасность во время проведения национальных соревнований», — написал Конвэй.
Это сообщение появилось после того, как российский бизнесмен Иван Саввиди, владеющий греческим клубом ПАОК, выбежал на поле во время игры с АЕК. Он был недоволен работой судьи и угрожал ему, при этом на его ремне висел пистолет в кобуре, до которого предприниматель периодически дотрагивался.
В результате чемпионат Греции был временно приостановлен, а полиция выдала ордер на арест Саввиди. Согласно законам страны, никто не имеет права проносить на стадион огнестрельное оружие. Тем не менее его задержание связано именно со срывом матча.