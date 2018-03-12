Тите выдумал «ритмисту». И это не Неймар

Источник: Reuters

«СЭ» рассказывает, как бразильцы могут сыграть в Москве без Неймара.

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КТО В СОСТАВЕ: БЕЗ ЖУЛИАНУ И ЛУАНА

Тите уже не раз говорил, что в последних товарищеских матчах перед чемпионатом мира хочет протестировать тактическую схему, которая сумеет взламывать насыщенную линию обороны — из пяти защитников. Так играют англичане, с которыми бразильцы встречались в ноябре прошлого года (0:0), такую схему использует и Станислав Черчесов.

А еще Тите необходимо посмотреть нескольких новичков на ряде позиций. Поэтому в заявке на ближайшие товарищеские матчи есть несколько неожиданных фамилий.

Вратари: Алиссон («Рома»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Нету («Валенсия»).

Защитники: Даниэл Алвес, Маркиньос, Тьягу Силва (все — «ПСЖ»), Фагнер («Коринтианс»), Марселу («Реал»), Филипе Луис («Атлетико»), Миранда («Интер»), Жеромел («Гремио»), Родригу Кайо («Сан-Паулу»).

Полузащитники: Каземиру («Реал»), Фернандинью («Манчестер Сити»), Паулинью, Коутинью (оба — «Барселона»), Фред («Шахтер»), Ренату Аугусту («Бэйцзин Гоань»), Виллиан («Челси»), Талиска («Бешикташ»).

Нападающие: Дуглас Коста («Ювентус»), Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Жехус («Манчестер Сити»), Тайсон («Шахтер»), Виллиан Жозе («Рал Сосьедад»).

К главным сюрпризам в составе можно отнести вызов двух игроков: Виллиана Жозе и Талиску. Просмотр третьего вратаря Нету чистая формальность. А вот мощный форвард Виллиан Жозе и подносчик снарядов, как назвал Талиску сам Тите, кандидаты интересные. Не исключено, что оба сыграют с Россией, хотя вряд ли с первых минут.

ТИТЕ: «СБОРНАЯ МОЖЕТ БЫТЬ СИЛЬНОЙ И БЕЗ НЕЙМАРА»

Как Бразилия будет играть без Неймара? Этот вопрос интересовал журналистов в первую очередь.

— Неймар — один из трех лучших игроков мира. Но сильная команда строится не на именах. Сейчас главное — здоровье игрока. А крепкую команду можно собрать и без суперфутболистов, — сообщил Тите на пресс-конференции.

— Мы должны сохранять гармоничность состава. Талиска, например, прекрасно бьет со средней дистанции, хорош в верховых единоборствах, и может добавить плюсов в матче против соперника, который играет в пять защитников, — отметил тренер. — Мы должны сохранить структуру команды, игроки будут выполнять те же функции, что и в своих клубах. Дуглас Коста может играть как слева, так и справа. В «Баварии» Гвардьолы он вообще здорово себя проявил примерно на той же позиции, что и Неймар. Но, возможно, на месте Неймара сыграет Коутинью или Виллиан, который находится в прекрасной форме.

Главный сюрприз заявки — форвард Виллиан Жозе. Почему он? Оказывается, и Бразилии нужен мощный форвард.

— Виллиан — высокий, подвижный нападающий, хорошо играет головой. Он чем-то напоминает Жо. Я хотел бы иметь такого девятого номера на чемпионате мира, — отметил Тите.

Будет ли иметь значение результат в матче с Россией и Германией? Главное — это выступление игроков, — считает бразильский специалист.

— Каждый профессионал должен оценивать процесс. Если он этого делать не будет, просто потеряется. Финальная цель — победа. Но секрет — в оценке процесса.

Если команда играет хорошо, поддерживает высокий уровень концентрации, это здорово. А вот положительный результат без хорошего выступления не дает уверенности. Тут спортсмена не обманешь.

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КАК БРАЗИЛИЯ МОЖЕТ СЫГРАТЬ С РОССИЕЙ

В одном из недавних интервью Тите признавался, что хочет немного изменить тактическую расстановку перед стартом чемпионата мира. Точнее, схема 4−1−4−1, скорее всего, останется. Но ряд футболистов сыграют на новых позициях. Например, Коутинью вполне может выйти в полузащите, а Фирмину и Жезус будут вместе действовать в атаке.

Бразильский специалист уверен, что сборная России будет использовать схему с пятью защитниками. Так что тактические изменения обязательны. Отметим, что Тите берет в пример игру «Манчестер Сити», который умеет взламывать оборону из пяти защитников.

— «Сити» играет против таких команд чуть ли не в каждом туре. У нас же была только одна возможность — в матче с Англией. Сейчас будет встреча с Россией. И мы, возможно, подкорректируем тактику, — отметил тренер.

Исходя из интервью Тите, можно предположить следующий состав на матч с Россией: Алиссон — Алвес, Маркиньос, Силва, Марселу — Каземиру, Фернандинью, Коутинью, Виллиан — Фирмину, Жезус.

Кстати, Тите придумал новый футбольный термин — ритмиста. Это футболист, который может сыграть и под нападающим, и строить атаки, и отдавать голевые передачи.

Кого тренер видит в этой роли? Фернандинью, Аугусту, Коутинью и даже Жулиану.