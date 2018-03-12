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21:19 (мск), источник: ТАСС

ФИФА может отстранить Грецию от участия в международных турнирах

ТАСС, 12 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить Федерацию футбола Греции от участия в международных соревнованиях из-за инцидента в матче национального чемпионата. Об этом сообщает корреспондент Би-би-си Ричард Конвэй в своем Twitter.

«ФИФА заявила, что Федерация футбола Греции может быть отстранена от участия во всех международных турнирах, если ее национальный руководящий орган не сможет принять надлежащие меры со стороны компетентных органов для искоренения всех видов насилия с целью гарантировать регулярное проведение национальных соревнований», — сообщает Конвэй.

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В воскресенье матч 25-го тура чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК в Солониках был прерван. Президент ПАОКа Иван Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда, по словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол.

Позднее чемпионат Греции по футболу был приостановлен на неопределенное время.

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