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20:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Шевченко огласил заявку сборной Украины на матчи с Саудовской Аравией и Японией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку команды на товарищеские матчи с Саудовской Аравией (23 марта) и Японией (27 марта).

Источник: Reuters

Вратари: Андрей Пятов («Шахтёр»), Андрей Лунин («Заря»), Денис Бойко («Динамо» Киев).

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Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все — «Шахтёр»), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба — «Динамо» Киев), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Славия» Прага).

Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все — «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтёр»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Дортмунд), Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский («Генк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»).

Нападающие: Артём Беседин («Динамо» Киев), Артём Кравец («Кайсериспор»), Роман Яремчук («Гент»).

Тренерский штаб сборной Украины может вызвать кого-то из резервного списка, в который вошли Александр Сваток («Заря»), Иван Петряк («Шахтёр») и Юрий Коломоец («Ворскла»).

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