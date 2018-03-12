Шевченко огласил заявку сборной Украины на матчи с Саудовской Аравией и Японией

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все — «Шахтёр»), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба — «Динамо» Киев), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Славия» Прага).



Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все — «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтёр»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Дортмунд), Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский («Генк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»).



Нападающие: Артём Беседин («Динамо» Киев), Артём Кравец («Кайсериспор»), Роман Яремчук («Гент»).



Тренерский штаб сборной Украины может вызвать кого-то из резервного списка, в который вошли Александр Сваток («Заря»), Иван Петряк («Шахтёр») и Юрий Коломоец («Ворскла»).