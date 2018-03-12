Шевченко огласил заявку сборной Украины на матчи с Саудовской Аравией и Японией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку команды на товарищеские матчи с Саудовской Аравией (23 марта) и Японией (27 марта).
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку команды на товарищеские матчи с Саудовской Аравией (23 марта) и Японией (27 марта).
Вратари: Андрей Пятов («Шахтёр»), Андрей Лунин («Заря»), Денис Бойко («Динамо» Киев).
Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все — «Шахтёр»), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба — «Динамо» Киев), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Славия» Прага).
Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все — «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтёр»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Дортмунд), Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский («Генк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»).
Нападающие: Артём Беседин («Динамо» Киев), Артём Кравец («Кайсериспор»), Роман Яремчук («Гент»).
Тренерский штаб сборной Украины может вызвать