Отец игрока: Футболист сборной России Черышев полностью восстановился после травмы

«Очень приятно, что тренеры сборной обратили внимание на Дениса . Он полностью восстановился после травмы — сейчас у него все хорошо.

Мы все рады, что он попал в список на два таких важных матча, как игры против Бразилии и Франции. Будем держать кулачки, чтобы у Дениса все получилось и он попал на ЧМ-2018. Все зависит от тренеров и от него самого", — сказал Черышев-старший РИА Новости по телефону.