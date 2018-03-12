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20:12 (мск), источник: Р-Спорт

Отец игрока: Футболист сборной России Черышев полностью восстановился после травмы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Полузащитник испанского «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев полностью восстановился от травмы, сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев.

Источник: РИА "Новости"

«Очень приятно, что тренеры сборной обратили внимание на Дениса. Он полностью восстановился после травмы — сейчас у него все хорошо.

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Мы все рады, что он попал в список на два таких важных матча, как игры против Бразилии и Франции. Будем держать кулачки, чтобы у Дениса все получилось и он попал на ЧМ-2018. Все зависит от тренеров и от него самого", — сказал Черышев-старший РИА Новости по телефону.

Денис Черышев вызван в сборную России на товарищеские матчи против сборной Бразилии (игра пройдет 23 марта в Москве) и команды Франции (27 марта в Санкт-Петербурге). В последний раз полузащитник появлялся на поле в составе сборной 17 ноября 2015 года в товарищеской игре против команды Хорватии. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Черышев набирает форму.

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