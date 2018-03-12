У Черчесова проблемы. Но он все равно не зовет Денисова

Источник: Спорт-Экспресс

Состав сборной России на товарищеские матчи с Бразилией и Францией не поддается логике.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

Станислав Черчесов говорит правильные вещи. Его интересно слушать, особенно — на встречах без диктофонов. Но к сожалению, со своей официальной позицией главный тренер сборной часто определиться не может — каким бы конкретным он ни казался внешним.

Взять Владимира Габулова — хорошего вратаря и отличного человека. Как объяснить его вызов в сборную, я не пойму. Возможно, это поддержка в трудную минуту, ведь Габулов потерял место в основе «Брюгге», а до этого в пяти матчах за бельгийский клуб пропустил 13 мячей. Такое можно понять. Вот только Станислав Черчесов сам всегда говорил, что в сборную приглашает людей по спортивному принципу. «Вызов/невызов зависит только от уровня игры» — это цитата главного тренера сборной ровно годичной давности.

А теперь, комментируя вызов Габулова, Станислав Саламович говорит следующее:

«Мы бы вызвали его, даже если бы Лунев был полностью здоров. Потому что это наш вратарь. Всегда поддерживаем своих игроков».

То есть, за три месяца до чемпионата мира мы пришли к тому, что в сборной есть свои игроки и не свои. Это тоже имеет право на существование, но почему бы не объявить правила игры сразу?

Если здесь действует система «свой — чужой», тогда понятно, почему из раза в раз в сборную не приглашается Игорь Денисов.

Хотя спортивный принцип, о котором говорил Черчесов, не просто подразумевает — он кричит о необходимости вызова этого футболиста, абсолютного лидера лучшей на данный момент команды чемпионата.

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Денисов нужен сборной вне зависимости от обстоятельств, но сейчас они сложились таким образом, что в национальной команде кадровая катастрофа. И без того самое слабое место — центр обороны — стал еще слабее. У Васина и Джикии кресты, Березуцкие отказались возвращаться в команду, Игнашевичу — 38 лет (неожиданно). Это действительно караул, надо спасать ситуацию. Хотя бы ассиметричными мерами — например, укреплением опорной зоны, а кто в стране лучший опорник? Правильно, это по-прежнему Игорь Денисов. Но его в сборной нет и не будет, потому что он не свой.

Как, кстати, и Артем Дзюба, который уже забивает за «Арсенал». Но в случае с Дзюбой вызов пока не так очевиден, выбор в пользу Заболотного еще можно объяснить. Но что если Дзюба поймает кураж и будет постоянно забивать? Это ведь не исключено — это его стихия доказывать, когда все списали со счетов. Посмотрим, сработает ли здесь спортивный принцип.