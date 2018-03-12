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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Бразилии огласила заявку на матчи с Россией и Германией

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил заявку на товарищеские матчи с командами России (23 марта, Москва) и Германии (27 марта, Берлин).

Источник: Reuters

Голкиперы: Алисон («Рома»), Нето («Валенсия»), Эдерсон («Манчестер Сити»);

Защитники: Марсело («Реал»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Жеромел («Гремио»), Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва (все — «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Фагнер («Коринтианс»);

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фред («Шахтёр»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Андерсон Талиска («Бешикташ»), Паулиньо («Барселона»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Виллиан («Челси»);

Нападающие: Дуглас Коста («Ювентус»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»), Тайсон («Шахтёр»).

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