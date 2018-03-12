Сборная Бразилии огласила заявку на матчи с Россией и Германией
Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил заявку на товарищеские матчи с командами России (23 марта, Москва) и Германии (27 марта, Берлин).
Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил заявку на товарищеские матчи с командами России (23 марта, Москва) и Германии (27 марта, Берлин).
Голкиперы: Алисон («Рома»), Нето («Валенсия»), Эдерсон («Манчестер Сити»);
Защитники: Марсело («Реал»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Жеромел («Гремио»), Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва (все — «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Фагнер («Коринтианс»);
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фред («Шахтёр»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Андерсон Талиска («Бешикташ»), Паулиньо («Барселона»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Виллиан («Челси»);
Нападающие: Дуглас Коста («Ювентус»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»), Тайсон («Шахтёр»).