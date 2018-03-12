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17:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лови момент. Почему Черышев снова в сборной России

Полузащитник «Вильярреала» вошел в список игроков, вызванных на мартовские контрольные матчи. Рассказываем, чем Денис заслужил вызов в команду Черчесова.

Источник: Спорт-Экспресс

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Четыре года назад, при Фабио Капелло, Черышев, чье имя тогда было на слуху — еще бы, выпускник школы «Реала», — даже входил в расширенную заявку сборной России на ЧМ-2014, вызывался на товарищеские матчи и отборочные игры к турниру. Правда, в итоговый список итальянского тренера все же не попал (хотя в Бразилии с командой все равно тренировался).

В сумме за три года — с 2012-го по 2015-й, — он считанное число раз появлялся на поле в футболке сборной. К сожалению, травмы существенно отдалили его от национальной команды, но набранная в этом сезоне форма вновь привлекла к нему внимание — и у Станислава Черчесова появился повод вспомнить о кандидатуре Черышева для домашнего чемпионата мира. Ничего удивительного — когда Денис на ходу, он хорош. «Реал» не даст соврать.

ПРИГОВОР БЫВШЕМУ КЛУБУ

Осень и начало зимы дались Черышеву непросто — из-за травм он играл редко, за четыре месяца отметившись лишь голом в Лиге Европы и результативной передачей в ла лиге. Зато в новый 2018-й год Денис вошел уверенным шагом, залечив очередное повреждение и понемногу вернувшись к основным нагрузкам с первой командой «Вильярреала».

За 1,5 сезона в составе «подводников» российский футболист сыграл всего несколько десятков матчей, но январская встреча с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» стала для него особенной.

Потому что именно яркая игра Черышева, появившегося на поле после перерыва, стала одним из залогов итоговой победы гостей (1:0). Денис не был единоличным ее творцом, но без его активности в нападении и острых передач «Вильярреал» не подобрался бы так близко к хозяйским воротам. На 87-й минуте гости убежали в быструю контратаку, Черышев пронесся по левому флангу, выдал классный пас на Энеса Унала, турок пробил во вратаря, но набежавший Форнальс красивым парашютом добил мяч в сетку.

После игры Хосе Феликс Диас, журналист испанского издания Marca, в интервью «СЭ» на вопрос, удивлен ли он отсутствием Дениса в сборной России, ответил: «Да, это удивительно, учитывая, что Черышев мог бы серьезно усилить команду, не обладающую большим количеством качественных футболистов».

ПЕРВЫЙ ГОЛ В ЛА ЛИГЕ С 2016 ГОДА

Всего через неделю Черышев отличился и сам — его гол в валенсийском дерби между «Вильярреалом» и «Леванте» (между прочим, победный) стал для россиянина первым в чемпионате Испании с марта 2016 года. Проявив себя на «Сантьяго Бернабеу», Денис вышел в дерби в стартовом составе, — и сразу стал главным действующим лицом в чужой штрафной. Для начала первым оказался на добивании после выстрела партнера в перекладину (правда, залез в офсайд), потом упал в борьбе с защитником «Леванте», и трибуны несколько мгновений безуспешно требовали от арбитра пенальти.

Наконец, в самом дебюте второго тайма Денис забил — хозяева убежали в контратаку, Унал выдал хорошую передачу на дальнюю штангу, и Черышев, опередив защитника, отправил мяч в сетку ворот. Победив, «желтая подводная лодка» всплыла на поверхность в лигочемпионской зоне и даже оттеснила «Реал» на пятую строчку таблицы. Правда, вскоре все вернулось на круги своя.

CARPE DIEM

После того победного гола испанский журналист спросил Дениса, видит ли он себя в российской сборной на чемпионате мира. Черышев ответил: «Конечно, мне бы хотелось там оказаться, но сейчас я должен сконцентрироваться на текущем моменте и жить сегодняшним днем. Чувствую себя комфортно в этой части сезона и надеюсь, что ощущения будут становиться только лучше». Практически «Carpe diem» — «Лови момент».

С тех пор Денис больше не забивал, но отдал две голевые передачи, которые, правда, не помогли «Вильярреалу» в играх с «Бетисом» (1:2) и «Лионом» (1:3). Последние две встречи в чемпионате россиянин пропустил — лечил небольшое растяжение мышцы правого бедра, и медицинский штаб клуба решил его поберечь. Немного сбавив обороты в последнее время, «подводники» уже перестали мечтать о Лиге чемпионов — не остаться бы без Лиги Европы, «Жирона» стремительно наступает на пятки. Но даже если ощущения Черышева не будут становиться лучше в клубе, возвращение в сборную точно восполнит эту недостачу.

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