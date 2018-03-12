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16:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Вызов может помочь Габулову вернуться в состав «Брюгге»

Главный тренер сборной России прокомментировал расширенный список игроков, вызванных для подготовки к контрольным матчам с Бразилией (23 марта в Москве) и Францией (27 марта в Санкт-Петербурге).

Источник: Спорт-Экспресс

Филипп ПАПЕНКОВ
из Дома футбола

Национальная команда начнет подготовку к матчам 18 марта в Новогорске. В списке 28 футболистов.

— Нойштедтер получил травму. Лунев и Кузяев тоже. Но они есть в списке. Значит, ничего серьезного? — первый вопрос Черчесову.

— С Нойштедтером мы уже общались, переписывались, — сказал главный тренер сборной. — Доктора его посмотрели — все нормально, он дома. Другим ребятам тоже сделали МРТ. Со всеми на связи. Травмы ведь разные бывают. У них не переломы. До первой игры еще 11 дней, до второй — две недели. Много раз так было, что игрок приезжает на сбор, когда что-то еще побаливает, а через два дня он уже готов. Головин в прошлый раз так приехал — но когда стало ясно, что не может, мы его отправили назад. Никто нам не запрещает по ходу дела что-то менять.

— Впереди предпоследний сбор перед чемпионатом мира. Можно сказать, что этот состав максимально похож на тот, что мы увидим летом?

— Вы сами сказали — предпоследний. А у нас в каждой игре много всего случается. И предсказать что-либо невозможно. Другое дело — определенный путь мы уже прошли, и костяк сохраняется. Во-первых, эти футболисты не дают в себе усомниться. Во-вторых, другие не так подпирают, как бы нам хотелось. Но появляются травмы, которые мы должны компенсировать. На том сборе не было Самедова. Теперь Фернандеса.

— С учетом того, как все меняется, и особенно в защите, стоит ли ждать каких-то тактических экспериментов? Может, переход на схему с двумя центральными? Или кто-то из опорников станет центральным защитником?

— Сегодня мы не будем об этом говорить, потому что в голове какие-то вещи часто созревают, а потом на тренировках видишь, что это совершенно не подходит. Имеем то, что имеем. Посмотрите на состав: только двое из списка играют в клубах в четыре защитника — Нойштедтер и Кутепов. Семенов еще только-только перешел на нее, при Кононове «Ахмат» играл, как мы. Так что посмотрим, кто в каком состоянии, и как мы лучше выглядим.

— Особенно с учетом силы бразильцев в атаке…

— Мы уже сталкивались и с аргентинцами, и с испанцами, и с португальцами. С удовольствием померяемся уровнем.

— Просто на фоне травм защитников эта линия беспокоит всех сильнее всего.

— Нас должна не линия беспокоить. Мы должны правильно играть всей командой — и в обороне, и в атаке. Часто ругаем нападающих, что не забивают, но забываем, что им не доставляли мячи. То же самое и в обороне. Нужна компактность. Будем работать.

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— В ближайшем туре премьер-лиги несколько матчей будет перенесено. Для вас это плюс? Или наоборот плохо, что не получите достаточно информации?

— Во-первых, ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» сыграют в Лиге Европы. Им пауза, возможно, пойдет на пользу.

— На прошлых сборах была практика привлечения травмированных для участия в теоретических занятиях. Сейчас такое планируете для Джикии, Фернандеса?

— Мы это сегодня обсуждали. Они будут приглашены на одно занятие, 19 марта, но главное, чтобы они были на месте, потому что у каждого свои графики: Джикия собирается в Рим, Васин сейчас там. Но им было бы правильно посмотреть разбор матчей с Аргентиной и Испанией, который мы подготовили. К тому же я очень некомфортно себя чувствую, когда футболиста нет, а я его обсуждаю. Лучше уж ничего тогда про него не говорить.

— Черышев долгое время не был в вашем распоряжении, но наконец-то здоров. Нынешний вызов — в большей степени для знакомства?

— Зря вы так ставите вопрос. Он сейчас набрал форму, в новом году сыграл более чем в 10 матчах. Мы сегодня разговаривали. В последней встрече он не был в заявке из-за маленькой болячки, но заверил, что к следующему матчу будет готов. Это наш футболист, который стабильно играет, и нам важно посмотреть его воочию.

— Габулов в отличие от Черышева не имеет практики в «Брюгге». Вас это не смущает?

— Это, конечно, плохо. Но у Лунева болячка, мы с этого начали, поэтому нам нужно подстраховаться, будет четыре вратаря. Но мы бы вызвали его, даже если бы Лунев был полностью здоров. Потому что это наш вратарь.

Всегда поддерживаем своих игроков, когда есть маленькие нюансы, сразу не вычеркиваем.

Может, это поможет Габулову занять то место, которое он заслуживает. Вот два фактора. Не знаю, какой из них главный. Для меня оба важны.

— На днях все наши клубы проиграли свои матчи в Лиге Европы. Настолько плох наш уровень по сравнению с топ-лигами?

— Уровень сопротивления другой, и к этому нужно адаптироваться. Другие скорости, другой уровень индивидуального мастерства. Так было и со сборной, когда после Аргентины мы лучше выглядели против Аргентины. Так что такие матчи идут на пользу. Жаль, что «Спартак» не прошел — посмотрели бы на кандидатов в сборную. Кстати, еще момент: у соперников наших клубов мотивация в Лиге Европы тоже возрастает по сравнению с их домашними лигами. Говорю так, потому что все эти команды смотрел.

Остальные сейчас тоже, к сожалению, проиграли. Изначально было понятно, что «Атлетико» выделяется, но «Локомотив» дома обязательно даст бой, просто так не отдаст. А у «Зенита» и ЦСКА, убежден, есть все шансы пройти дальше.

— Алексей Миранчук числится в вашем списке как нападающий. Почему так? В «Локо» действует глубже.

— В последнем матче он играл у нас ближе к атаке, оттянутым форвардом. Но если для вас принципиально, можем это поменять. На бумаге можно написать, что угодно. Главное, чтобы он на поле не пропадал.

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