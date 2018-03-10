Роман Нойштедтер: Взял российское гражданство отчасти ради деда

Источник: РИА "Новости"

Нойштедтер родился в Германии, играл за юношеские и молодежную сборные, а также провел два товарищеских матча за первую команду. В 2016 году он принял российское гражданство, поехал на Евро-2016 и на данный момент провел за сборную 5 матчей.

— Я всю жизнь помню о своих корнях. Я наполовину немец и наполовину русский, — цитирует RT Нойштедтера. — Где бы я ни оказался и с кем бы ни общался, я всегда отвечал одинаково — что принадлежу к обеим нациям. Но раньше у меня не было возможности получить российское гражданство. Когда мне всё же выпал такой шанс, я без колебаний согласился.