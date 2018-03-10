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10 марта, источник: Спорт-Экспресс

Роман Нойштедтер: Взял российское гражданство отчасти ради деда

Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер сказал, что одной из причин получения им российского гражданства стала память о деде.

Источник: РИА "Новости"

Нойштедтер родился в Германии, играл за юношеские и молодежную сборные, а также провел два товарищеских матча за первую команду. В 2016 году он принял российское гражданство, поехал на Евро-2016 и на данный момент провел за сборную 5 матчей.

— Я всю жизнь помню о своих корнях. Я наполовину немец и наполовину русский, — цитирует RT Нойштедтера. — Где бы я ни оказался и с кем бы ни общался, я всегда отвечал одинаково — что принадлежу к обеим нациям. Но раньше у меня не было возможности получить российское гражданство. Когда мне всё же выпал такой шанс, я без колебаний согласился.

Мне жаль, что деда уже нет в живых, потому что он часто мне повторял, что однажды увидит меня в составе российской сборной. Так что я принял такое решение отчасти ради него. Он бы мною гордился. Может, он и сейчас мною гордится оттуда.

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