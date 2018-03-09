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20:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Италия, Польша и Португалия претендуют на проведение первого финала Лиги наций

Италия, Польша и Португалия желают принять у себя в июне 2019 года финальную стадию дебютного розыгрыша Лиги наций, сообщает официальный сайт УЕФА.

Источник: РИА "Новости"

Согласно правилам, финальный раунд Лиги наций проводится на полях одного из победителей групп лиги А. Сборные Италии, Польши и Португалии вместе попали в группу А3.

«В финальной стадии турнира сыграют победители четырех групп лиги А. Полуфиналы пройдут 5 и 6 июня 2019 года, а матч за третье место и финал — 9 июня.

Финальный турнир пройдет на двух стадионах, вместительность которых составляет не менее 30 тысяч человек. Предпочтительно, чтобы они находились в одном городе или на расстоянии не более 150 километров друг от друга, — говорится на сайте УЕФА.

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