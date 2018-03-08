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14:07 (мск), источник: Вести.Ru

Марио Балотелли вернется в сборную Италии

Нападающий французской «Ниццы» Марио Балотелли будет вызван в сборную Италии на товарищеские матчи с командами Аргентины и Англии. Балотелли не выступал за сборную на протяжении четырех лет.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо планирует вызвать Балоттели на матчи с аргентинцами и англичанами.

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Форвард «Ниццы» включен в предварительный список кандидатов в сборную. Окончательный состав Ди Бьяджо назовет на следующей неделе. От исхода этих встреч зависит будет ли Ди Бьяджо утвержден в качестве главного тренера или итальянцы продолжат поиск.

Марио Балотелли выступал за сборную Италии с 2010 по 2014 годы. В 2012 он стал серебряным призером чемпионата Европы. Но из-за нестабильной игры и прблем с дисциплиной Марио потерял место в национальной команде.

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