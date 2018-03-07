Березуцкий отказался возвращаться в сборную. Но есть другие варианты

Источник: Спорт-Экспресс

ТОЛЬКО В ТРИ ИЛИ МОЖНО В ЧЕТЫРЕ?

Тренерский штаб Станислава Черчесова с первых дней работы в сборной сделал выбор в пользу схемы с тремя центральными защитниками. Последний раз в два центральных наша команда с первых минут играла против Коста-Рики (3:4) в Краснодаре (октябрь 2016-го), где вышла связка Василий Березуцкий — Илья Кутепов. После этого Черчесов переходил на четыре защитника в линию, только когда нужно было перестраиваться по ходу матчей, отыгрываться и прибавлять в атаке — к примеру, в матче с Мексикой на Кубке конфедераций (1:2) и Испанией (3:3) в осенней контрольной встрече. Но это были вынужденные меры. Россия привыкла играть по схеме 3−5−2 (с вариациями в атаке), где Васин и Джикия были ключевыми элементами.

— Когда мы взялись за сборную, большая часть команд в чемпионате России действовала именно в три центральных защитника, и у нас не было времени на перестройку. Основной вратарь сборной Акинфеев в ЦСКА также играет с тремя центральными защитниками, — рассказал Черчесов в январе 2018-го в прямом эфире в паблике сборной России ВКонтакте.

Что будет делать Черчесов, если Васин и Джикия не успеют восстановиться к чемпионату мира? Попробуем предположить.

КУДРЯШОВ — КУТЕПОВ — НОЙШТЕДТЕР (3−5−2)

Роман НОЙШТЕДТЕР | Источник: Спорт-Экспресс

Это тройка защитников, которые чаще всего выходили в составе сборной при Черчесове — если не брать в расчет Васина и Джикию. Позиция левого центрального застолблена за Федором Кудряшовым, Илья Кутепов может сыграть в роли Васина, а Роман Нойштедтер — справа. Защитник «Спартака» имеет лучший процент выигранных единоборств среди всех потенциальных кандидатов в сборную России — 37,97 процента (здесь и далее используется выборка за прошлый календарный год по данным WyScout — учитываются все проведенные игроками официальные матчи), но он хуже Васина и Джикии борется за верховые мячи. Позиционные ошибки Кутепова компенсируется отличным умением выполнять перехваты. По их количеству Кутепов (6,76 перехвата в среднем за 90 минут) уступает только Руслану Камболову (6,85).

Нойштедтер опытнее, лучше выбирает позиции и тактически более подкован. Другие его плюсы — хорошо играет головой в атаке (три гола в 2017 году), а также обладает неплохим первым пасом (84 процента точных передач вперед).

Вопрос только в том, что Кутепов и Нойштедтер в сборной редко доставалось игровое время, поэтому и почувствовать друг друга, сыграться они не успели. Но остальные кандидаты вообще почти не выходили на поле. Так что у Кутепова и Нойштедтера есть шансы сыграть в ближайших контрольных матчах и доказать свою состоятельность перед чемпионатом мира.

КУДРЯШОВ — КАМБОЛОВ — ГРАНАТ (3−5−2)

Руслан КАМБОЛОВ | Источник: Спорт-Экспресс

Вариант для мечтателя, но в критической ситуации может пригодиться. Главное преимущество этой тройки — они играют в одной команде («Рубин»), которую тренирует один из тех, кто подсадил премьер-лигу на схему в пять защитников, — Курбан Бердыев. В первой части сезона конкретно это сочетание он, правда, практически не использовал, но все трое уже почти восемь месяцев в одном клубе, соответственно и тренируются вместе.

За счет этого бердыевское трио имеет право на жизнь и у Черчесова, но пока это маловероятно: Камболов, чью допинговую историю, к тому же, расследует ФИФА, провел за сборную Черчесова всего 9 минут, а Гранат вызывался, но не играл.

КУДРЯШОВ — НОЙШТЕДТЕР — СЕМЕНОВ (3−5−2)

Андрей СЕМЕНОВ | Источник: Спорт-Экспресс

Расстановка для тех, кто считает Кутепова еще слишком молодым и не самым надежным защитником. Нойштедтер получает функции руководить обороной сборной, а справа его поддержит защитник «Ахмата» Андрей Семенов. 28-летний игрок вызывался на Кубок конфедераций и на последние товарищеские матчи России, но на поле так и не вышел. В «Ахмате» Семенов последние годы закрывает позицию правого центрального защитника и отлично выполняет свою работу. Он не талантливее Кутепова, играет хуже Камболова на втором этаже, но за долгие годы выступлений на уровне РФПЛ выработал главное качество — надежность и минимум ошибок. Семенов хорош и в развитии атак. Из всех кандидатов на позицию центрального защитника в сборную у него второй лучший показатель по количеству передач в последнюю треть поля — 10,04 паса в среднем за 90 минут. Больше только у Камболова (10,24), который нередко выходил в роли опорника в «Рубине». В этом плане Семенов — более реальный кандидат на замену Джикии, который был сильно вовлечен в построение атак.

Есть еще Максим Беляев из «Арсенала», который здорово начинает атаки, обучен играть и в два, и в три защитника, хорош в перехватах (6 в среднем за 90 минут) и верховой борьбе (56,45 выигранных единоборств в воздухе). Но Беляев только вышел на этот уровень и только готовится получить вызов от Черчесова. В качестве сиюминутного лекарства он мало подходит, хотя точно пригодится в обойме.

КУДРЯШОВ — КУТЕПОВ ИЛИ КУТЕПОВ — НОЙШТЕДТЕР (4−4−2)

Илья КУТЕПОВ | Источник: Спорт-Экспресс