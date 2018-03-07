Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России

Источник: Спорт-Экспресс

— Василий, в последнее время идет много разговоров о необходимости вашего возвращения в сборную перед мартовским сбором и чемпионатом мира. Какова ваша позиция?

— Если вы помните, год назад я принял решение приостановить выступления за сборную России. Учитывая возраст и, самое главное, состояние здоровья, я понял, что необходимо сосредоточиться на игре за свой клуб. Тогда главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов посоветовал мне использовать именно формулировку «приостановил». Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца и фактически только мартовский сбор с контрольными играми против Бразилии и Франции, считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей, завершаем выступления за национальную команду. Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора.

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— Многие эксперты, тренеры, наконец, болельщики считают, что в связи с травмами Васина и Джикии, альтернативы армейским ветеранам-защитникам просто нет.