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19:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России

12 марта тренерский штаб национальной сборной России назовет состав для подготовки к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут соответственно 23 и 27 марта. Сегодня стало окончательно ясно, что Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России.

Источник: Спорт-Экспресс

— Василий, в последнее время идет много разговоров о необходимости вашего возвращения в сборную перед мартовским сбором и чемпионатом мира. Какова ваша позиция?

— Если вы помните, год назад я принял решение приостановить выступления за сборную России. Учитывая возраст и, самое главное, состояние здоровья, я понял, что необходимо сосредоточиться на игре за свой клуб. Тогда главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов посоветовал мне использовать именно формулировку «приостановил». Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца и фактически только мартовский сбор с контрольными играми против Бразилии и Франции, считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей, завершаем выступления за национальную команду. Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора.

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— Многие эксперты, тренеры, наконец, болельщики считают, что в связи с травмами Васина и Джикии, альтернативы армейским ветеранам-защитникам просто нет.

— Могу только посоветовать сейчас абсолютно всем, не будоражить больше эту тему. Давайте дадим команде спокойно подготовиться к чемпионату мира. Решение принято, и оно окончательное. Сегодня мы пообщались со Станиславом Черчесовым, и я постарался ему его объяснить. Уверен, что тренерский штаб найдет замены травмированным ребятам и достойно выйдет этой ситуации. Хотел бы пожелать от нас с братом успехов сборной России на чемпионате миру. Мне кажется, нашей команде по силам там показать хороший футбол и добиться положительного результата, для начала — выйти из своей группы.

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