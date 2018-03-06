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20:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Акинфеев: Через пять лет все еще вижу себя в воротах

Голкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы болельщиков на странице национальной команды в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

31-летний вратарь пока не задумывается, чем будет заниматься по окончании карьеры.

«Собираюсь ли стать тренером? Об этом я никогда не думаю. Когда ты действующий футболист, ты должен заниматься своей работой на данный момент. То, что будет после, будет после. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил: «Нет, наверное». Здесь, я думаю, зарекаться никто не будет. В том числе и я. Всему своё время.

Если честно, через пять лет хотел бы ещё играть и видеть себя в воротах. Насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока вперёд не смотрю, — рассказал Акинфеев.

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