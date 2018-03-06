Акинфеев: Через пять лет все еще вижу себя в воротах

«Собираюсь ли стать тренером? Об этом я никогда не думаю. Когда ты действующий футболист, ты должен заниматься своей работой на данный момент. То, что будет после, будет после. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил: «Нет, наверное». Здесь, я думаю, зарекаться никто не будет. В том числе и я. Всему своё время.