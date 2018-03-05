Станислав Черчесов: Поговорим с Березуцкими до мартовского сбора

Источник: Спорт-Экспресс

СО ЗНАРКОМ НЕЗНАКОМ. ИНТЕРЕСНО БЫЛО БЫ С НИМ ПОГОВОРИТЬ

— На меня произвела большое впечатление победа нашей хоккейной сборной на Олимпиаде в Пхенчхане, — начал разговор Черчесов. — И не столько даже самим фактом такого результата. Главное, чего, на мой взгляд, удалось добиться Олегу Знарку, — у него на льду была команда. Громкие имена, безусловно, тоже имелись — те же Ковальчук и Дацюк, — но сборная не полагалась только на их мастерство. Принцип был такой: «Команда, а не звезды».

— Поэтому и удалось вытащить финал с Германией в уже, по сути, безнадежной ситуации?

— Не сомневаюсь в этом. Если бы хоккеисты сборной России не были предельно сплоченны, отыграться за 55 секунд до конца, играя в меньшинстве, им не удалось бы. Ковальчук с Дацюком были вплетены в общую нить. Да, имелись солисты — те же Гусев с Капризовым, 20-летним парнем, который забил победный гол. Но, главное, был баланс и был коллектив.

В работе с футбольной сборной я изначально выбрал для себя ту же модель, что и мой коллега, когда все решает команда, а не отдельные звезды. Если бы на того же юного Капризова, который даже на чемпионатах мира никогда не играл, возлагалась вся тяжесть ответственности за результат, он бы наверняка не смог ее выдержать. Но когда все были в одной упряжке, у Кирилла хватило сил и хладнокровия в нужный момент это сделать.

— А у вас есть свой Капризов, который может решить исход важнейшего матча на чемпионате мира?

— У нас им могут стать Головин. Или Кузяев, братья Миранчуки, Зобнин. Главное — чтобы игроки каждую минуту понимали, что делают общее дело. И в этом смысле совершенно необязательно, чтобы в команде было слишком много звезд. В хоккейной сборной их было считаное число, и тем не менее она впервые за 26 лет выиграла Олимпиаду. Мне доводилось читать и слышать, что у тех же шведов, например, был перекос в сторону творцов, — и это нарушило игровой баланс. Как на Олимпийских играх по хоккею, так и на чемпионате мира по футболу нужна команда, задача которой — выигрывать, а не феерить.

— Вы лично со Знарком знакомы?

— Нет.

— А было бы вам интересно встретиться с ним и поговорить о том, как он строил чемпионскую команду? Общались же в свое время, например, Валерий Лобановский и Виктор Тихонов, возглавлявшие сборные СССР по футболу и хоккею.

— Конечно, интересно. У командных видов спорта есть немало общих вещей, и подобное общение между тренерами, безусловно, наталкивает на новые мысли и приводит к взаимообогащению идеями.

ДЖИКИЯ С ВАСИНЫМ И БРАТЬЯ БЕРЕЗУЦКИЕ — ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ ТЕМЫ

— Перейдем к футбольной сборной. И к главнейшей проблеме, которую сейчас обсуждают все, — тяжелым травмам двух из трех основных центральных защитников, Джикии и Васина. Отовсюду слышится: нужно, мол, договариваться с братьями Березуцкими.

— Давайте для начала разделим эти две темы. Это мне хотелось бы подчеркнуть особо. Назовем их так — «дело Джикии и Васина» и «дело Березуцких». Они рассматриваются абсолютно независимо, прямого отношения друг к другу не имеют. Хотя понимаю, что многие считают иначе. Но говорю как есть. Это две параллельные прямые, которые не пересекаются.

— Что вы имеете в виду?

— Многие уже забыли формулировку, по которой братья Березуцкие с начала прошлого года не играют за сборную России. Они приостановили, а не прекратили выступления за национальную команду! Перед Кубком конфедераций у нас был разговор, и в тот момент Василий и Алексей не были готовы пересмотреть свое решение, принятое менее чем за полгода до того. Но формулировка осталась прежней. А следовательно, тема осталась бы открытой даже в том случае, если бы Джикия и Васин были здоровы. Это я и имел в виду, говоря о двух параллельных прямых.

Сейчас подготовка к чемпионату мира выходит на финишную прямую, и с базовыми моментами нужно определяться. У нас вновь будет разговор, из которого станет понятно, готовы ли Березуцкие встать в общий строй и быть кандидатами в сборную.

Требования ко всем у нас одинаковые, подход к каждому — индивидуальный. Условно начало тренировки в 11.00, готовность к занятию, настрой — это требование. А дозировка нагрузок тем или иным игрокам — разная. Так вот, требование заключается в том, что у всех без исключения кандидатов в сборную должна быть готовность ответить за свою игру на чемпионате мира. А за результат отвечает главный тренер.

— Итак, вам предстоит разговор с Березуцкими. На нем вам нужно будет услышать четкий ответ — «да» или «нет»?

— Именно так. Должна наступить определенность: или «вы можете на меня рассчитывать», или «не можете». Они сами приостановили выступления за сборную, и только сами же могут эту приостановку снять.

— Когда этот разговор состоится?

— До этого сбора. Потому что, если ответ будет положительным, Василий нужен нам уже перед матчами с Бразилией и Францией. Все по той же причине: у нас — команда. И многое нам предстоит наигрывать. У Алексея ситуация другая: он сломал ногу, пока не играет, но в матче с «Уралом» уже был в заявке. Опять же, посмотрим, как все пойдет. Но повторяю: никто никому ничего не гарантирует.

Опять же если возвращаться к хоккею — возьмем случай с другим Василием, Кошечкиным. Он, насколько мне известно, достаточно долго не играл за сборную. Но никто не упрашивал вратаря туда вернуться. Он сам оказался к этому готов.

23 июня 2017 года. Казань. Тренировка сборной России под руководством Станислава ЧЕРЧЕСОВА (в центре) | Источник: Спорт-Экспресс

ЕЩЕ С ДЖИКИЕЙ И ВАСИНЫМ НАЧАЛИ НАИГРЫВАТЬ ВАРИАНТ С ЧЕТЫРЬМЯ ЗАЩИТНИКАМИ

— Вернемся к Джикии и Васину. И к степени критичности их потери.

— В команде не должно быть «алиби». Да, случились такие неприятные ситуации. С людьми, которые год, а то и полтора были основными защитниками сборной. Вчера мы разговаривали с Васиным после операции, так же, как раньше беседовали с Джикией.

Но это ситуации — рабочие. У бразильцев вот сейчас травму получил Неймар. Футбол — контактный вид спорта, и до меня тренеры сборной России тоже сталкивались с ситуациями, когда перед крупным турниром выбывал кто-то из основных игроков. Да и у нас было то же самое перед Кубком конфедераций — Зобнин, Дзагоев.

Единственный плюс, если его можно назвать таковым, — это по крайней мере случилось не перед самим чемпионатом. Нам еще предстоят четыре контрольных матча, в которых мы сыграем без Васина и Джикии и наработаем новые варианты.

— Есть ли хотя бы минимальный шанс на то, что Джикия восстановится?

— Все идет по плану, и мы не хотим в процесс его восстановления вмешиваться. И ни в коем случае его не торопим. Главное — здоровье, чтобы не было рецидивов.

— Возможен ли в связи с этими травмами переход на схему с четырьмя защитниками?

— И с Джикией, и с Васиным мы провели второй матч против Испании именно в четыре защитника. Как видите — небезуспешно. Будем искать то, что при нынешней ситуации подойдет команде лучше всего. Вначале, когда в сборной было немало совершенно новых футболистов, у которых не было долгого опыта игры друг с другом, мы сделали ставку на схему с тремя центральными. Недавно же начали постепенно пробовать двух, поскольку футболисты почувствовали друг друга. Теперь — новая ситуация, и не хотелось бы делать прогнозов голословно. Будем внимательно следить за всеми представителями этого амплуа в чемпионате России.

25 февраля. Париж. «ПСЖ» — «Марсель» — 3:0. Травмированный НЕЙМАР | Источник: AFP 2018

ОТСУТСТВИЕ НЕЙМАРА — УДАР ПО АЖИОТАЖУ. НО НЕ ПО НАШЕЙ ПОДГОТОВКЕ

— Полагаю, что не только в России. Недаром осенью вы упомянули о Виталии Дьякове, выступающем в Турции.

— Всех смотрим! Несколько дней назад был в Турции на матче «Бешикташ» — «Фенербахче», посмотрел воочию Нойштедтера. Представители моего штаба были на сборах российских клубов в Испании, сам я — в Турции. Проводится невидимая всем работа, и ничто от нашего взгляда не ускользает.

— В том числе подготовка соперников? Вы же в декабре ездили в Англию, чтобы в матче «Ливерпуль» — «Спартак» посмотреть с трибуны персонально на Мохамеда Салаха.

— Так и было. Понятно, что Салах и Месси — футболисты совершенно разные, и роли на поле у них различные. Но в какой-то условной степени игра с Аргентиной могла подготовить нас к матчу, где коллективная игра в атаке заточена на одном игроке. Сейчас Салах в хорошей форме, но не факт, что еще три месяца при таком графике в ней будет находиться. Каждый такой нюанс нам требуется отслеживать и учитывать.

В те же дни, когда я был на матче «Ливерпуль» — «Спартак», сходил и на «Арсенал» с Эль-Ненни, и на «Вест Бромвич» с Хегази. Видел также в Лондоне матч «Челси» с «Атлетико» благодаря чему воочию понаблюдал за действиями Година и Хименеса. В общем, за несколько дней получил массу полезной индивидуальной информации об игроках. С пользой использовал в этом плане и время в Сочи на семинаре тренеров сборных — участниц чемпионата мира.

— С облегчением восприняли информацию о переносе кубкового матча «Крылья Советов» — «Спартак»? Ведь тот же Алексей Березуцкий «сломался» именно в сильнейший мороз в Хабаровске, а Васин — сейчас против «Црвены Звезды».

— Играли бы — принял бы это решение как есть. Сильный мороз — это один минус, а вплетение еще одной игры в и без того жесткий апрельский график клубов — другой.

— Вы упомянули Неймара. Расстроены ли, что он не сможет сыграть против России в «Лужниках»?

— Абсолютно нет. У бразильцев своя подготовка, у нас — своя. Да, для общего ажиотажа, для аудитории, для масс-медиа его отсутствие — потеря. Но нас это касается в меньшей степени. Общий класс бразильцев, блестяще прошедших отборочный цикл, от отсутствия Неймара вряд ли принципиально снизится. А опыт игры против мировых суперзвезд мы получили прошлой осенью с Аргентиной во главе с Месси и с Испанией.

— И оба оппонента в ноябре, и оба в марте относятся к числу ведущих сборных мира. А вам нужно в первую очередь искать противоядие от тех, кто будет действовать против России от обороны. В чем кроме проверки на высшем уровне тактическая польза таких встреч?

— Надо и в них пробовать забирать инициативу в свои руки — хотя бы в каких-то отрезках матчей. С Аргентиной это не получилось. С Испанией все выглядело несколько по-другому. В матчах с Бразилией и Францией надо наращивать то, что мы увидели в матче с испанцами.

ЖДЕМ ВОЗВРАЩЕНИЯ МАРИУ ФЕРНАНДЕСА. В КОМАНДУ ЗА СЕКУНДУ ВСТРОИТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО

— Первый тур после возобновления чемпионата принес и хорошие, и плохие новости. С одной стороны — 2+1 у Смолова, с ходу вошедшего в новый футбольный год. С другой — травма Мариу Фернандеса, выбившая его из игры на месяц.

— Чем быстрее игроки наберут форму, и с их участием будут происходить значимые моменты для их клубов — голы, передачи, — тем лучше для сборной. Помимо Смолова тут можно говорить и о Дзагоеве, забившем по голу «Црвене Звезде» и «Уралу».

Что касается Мариу Фернандеса, то, как я уже говорил, бывают ситуации, с которыми мы ничего не можем сделать. Этот сбор он пропустит, надеюсь, что успеет набрать функциональные и игровые кондиции к следующему. Ведь время лимитировано — а, будучи качественным игроком, Фернандес в сборной пока до конца проявить себя не успел. Он был на поле, помимо встречи с «Динамо», в трех официальных матчах — 26 минут с Кореей, 66 — с Ираном и тайм — с Аргентиной. А в команду, каким бы ты мастером ни был, за секунду встроиться невозможно.

— Дерби «Локомотив» — «Спартак» прошло при диком снеге. Следует ли РФПЛ как-то иначе верстать календарь, чтобы матчи такой важности не проходили в такие месяцы и такую погоду? Две команды с такой яркой атакой — и так мало моментов!

— В Германии, Франции, Бельгии сейчас такая же погода и такие же поля. И ничего — играют. Такие вещи нельзя предсказать заранее! А если бы эти недели была хорошая погода, вы бы спросили: почему в середине февраля не возобновляют сезон? Хороший матч, высокий накал. Да, погода чуть испортила содержание, но к этому надо относиться как к данности. В целом игра понравилась.

— Вас должны были порадовать (тем более в контексте травм как раз-таки игроков соответствующих позиций) Игнатьев, спасший «Локомотив» на исходе первого тайма, и Кутепов, в отличие от своего напарника Максимовича надежно сыгравший в центре спартаковской обороны.