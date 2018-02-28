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28 февраля, источник: Р-Спорт

Костакурта: Тренером сборной Италии по футболу станет Конте, Манчини или Ди Бьяджо

Тренером сборной Италии по футболу станет Антонио Конте, Роберто Манчини или Луиджи Ди Бьяджо, заявил помощник чрезвычайного комиссара Итальянской федерации футбола Алессандро Костакурта.

Источник: Reuters

«Мы планируем назначить нового тренера к июню. Конте, Манчини и Ди Бьяджо? Это они, других (кандидатов) не будет. Учитывая, что у нас в сборной в данный момент нет выдающихся талантов, нам нужен очень хороший тренер, и те, чьи имена я упоминал, хорошие тренеры», — сказал Костакурта, которого цитирует Football Italia.

Ди Бьяджо в феврале был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Италии, место которого освободилось в ноябре 2017 года после отставки Джанпьеро Вентуры в связи с невыходом итальянцев в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.

Конте, уже тренировавший «скуадру адзурру» в 2014—2016 годах, в настоящее время возглавляет лондонский «Челси». У Манчини действующий контракт до 30 июня 2020 года с санкт-петербургским «Зенитом».

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