Костакурта: Тренером сборной Италии по футболу станет Конте, Манчини или Ди Бьяджо

«Мы планируем назначить нового тренера к июню. Конте, Манчини и Ди Бьяджо? Это они, других (кандидатов) не будет. Учитывая, что у нас в сборной в данный момент нет выдающихся талантов, нам нужен очень хороший тренер, и те, чьи имена я упоминал, хорошие тренеры», — сказал Костакурта, которого цитирует Football Italia.
Ди Бьяджо в феврале был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Италии, место которого освободилось в ноябре 2017 года после отставки Джанпьеро Вентуры в связи с невыходом итальянцев в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.
Конте, уже тренировавший «скуадру адзурру» в 2014—2016 годах, в настоящее время возглавляет лондонский «Челси». У Манчини действующий контракт до 30 июня 2020 года с санкт-петербургским «Зенитом».