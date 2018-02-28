Костакурта: Тренером сборной Италии по футболу станет Конте, Манчини или Ди Бьяджо

«Мы планируем назначить нового тренера к июню. Конте, Манчини и Ди Бьяджо? Это они, других (кандидатов) не будет. Учитывая, что у нас в сборной в данный момент нет выдающихся талантов, нам нужен очень хороший тренер, и те, чьи имена я упоминал, хорошие тренеры», — сказал Костакурта, которого цитирует Football Italia.