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15:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Василий Березуцкий в сборной? Давайте не опережать события

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов допускает, что травма лидера бразильцев Неймара может повлиять на тактику его команды в предстоящем товарищеском матче.

Источник: Спорт-Экспресс

Специалист отметил, что с возобновлением чемпионата России у него появится пища для размышлений при выборе игроков на позицию центральных защитников.

Зимой травмы крестообразных связок получили два игрока основного состава сборной России — Георгий Джикия из «Спартака» и Виктор Васин из ЦСКА.

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— Как изменится подготовка сборной к матчу с Бразилией в связи с тем, что в нем может не сыграть Неймар?

— Наша подготовка к матчу из-за травмы Неймара не будет меняться, но тактика может измениться. Если на поле находится игрок уровня Неймара, Месси или Роналду, нужно учитывать какие-то нюансы, чтобы нейтрализовать их сильные стороны. Посмотрим, кого бразильцы будут наигрывать и от этого исходить.

— Получили травму уже два центральных защитника сборной Васин и Джикия. Насколько это серьезно?

— Каждая команда сталкивается с этим, но, к сожалению, у нас это произошло на одной позиции. Сейчас возобновится чемпионат России, у нас будет пища для размышлений, этот вопрос надо обсуждать. Футболисты будут давать нам пищу для размышлений, но нам самим главное следить и ничего не пропускать.

Главное, чтобы работала система, а винтики к ней мы должны подбирать.

— Возможен ли сюрприз в составе сборной? Может, возвращение Василия Березуцкого?

— Сюрприз — это то, что вообще никто не видел. Давайте не будем опережать события. (Гоша ЧЕРНОВ).

Напомним, матч Россия — Бразилия состоится в Москве 23 марта. Начало игры — 19.00 по московскому времени.

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