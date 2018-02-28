Станислав Черчесов: Василий Березуцкий в сборной? Давайте не опережать события

Источник: Спорт-Экспресс

Специалист отметил, что с возобновлением чемпионата России у него появится пища для размышлений при выборе игроков на позицию центральных защитников.

Зимой травмы крестообразных связок получили два игрока основного состава сборной России — Георгий Джикия из «Спартака» и Виктор Васин из ЦСКА.

— Как изменится подготовка сборной к матчу с Бразилией в связи с тем, что в нем может не сыграть Неймар?

— Наша подготовка к матчу из-за травмы Неймара не будет меняться, но тактика может измениться. Если на поле находится игрок уровня Неймара, Месси или Роналду, нужно учитывать какие-то нюансы, чтобы нейтрализовать их сильные стороны. Посмотрим, кого бразильцы будут наигрывать и от этого исходить.

— Получили травму уже два центральных защитника сборной Васин и Джикия. Насколько это серьезно?

— Каждая команда сталкивается с этим, но, к сожалению, у нас это произошло на одной позиции. Сейчас возобновится чемпионат России, у нас будет пища для размышлений, этот вопрос надо обсуждать. Футболисты будут давать нам пищу для размышлений, но нам самим главное следить и ничего не пропускать.

Главное, чтобы работала система, а винтики к ней мы должны подбирать.

— Возможен ли сюрприз в составе сборной? Может, возвращение Василия Березуцкого?

— Сюрприз — это то, что вообще никто не видел. Давайте не будем опережать события. (Гоша ЧЕРНОВ).