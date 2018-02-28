Станислав Черчесов: Василий Березуцкий в сборной? Давайте не опережать события
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов допускает, что травма лидера бразильцев Неймара может повлиять на тактику его команды в предстоящем товарищеском матче.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов допускает, что травма лидера бразильцев Неймара может повлиять на тактику его команды в предстоящем товарищеском матче.
Специалист отметил, что с возобновлением чемпионата России у него появится пища для размышлений при выборе игроков на позицию центральных защитников.
Зимой травмы крестообразных связок получили два игрока основного состава сборной России — Георгий Джикия из «Спартака» и Виктор Васин из ЦСКА.
— Как изменится подготовка сборной к матчу с Бразилией в связи с тем, что в нем может не сыграть Неймар?
— Наша подготовка к матчу
— Получили травму уже два центральных защитника сборной Васин и Джикия. Насколько это серьезно?
— Каждая команда сталкивается с этим, но, к сожалению, у нас это произошло на одной позиции. Сейчас возобновится чемпионат России, у нас будет пища для размышлений, этот вопрос надо обсуждать. Футболисты будут давать нам пищу для размышлений, но нам самим главное следить и ничего не пропускать.
Главное, чтобы работала система, а винтики к ней мы должны подбирать.
— Возможен ли сюрприз в составе сборной? Может, возвращение Василия Березуцкого?
— Сюрприз — это то, что вообще никто не видел. Давайте не будем опережать события. (Гоша ЧЕРНОВ).
Напомним, матч Россия — Бразилия состоится в Москве 23 марта. Начало игры — 19.00 по московскому времени.