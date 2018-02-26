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26 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Ждем возвращения Васина в сборную России

Главный тренер сборной России выразил слова поддержки защитнику Виктору Васину, который 26 февраля перенес операцию после разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Источник: РИА "Новости"

Специалист уверен, что в будущем игрок обороны еще поможет как ЦСКА, так и национальной команде.

— К сожалению, за последний месяц два центральных защитника сборной России — Георгий Джикия и Виктор Васин получили серьезные травмы крестообразной связки коленного сустава, — цитирует официальный сайт РФС Черчесова. —  Как и в случае с Джикией, хотел бы от всего коллектива сборной России и РФС выразить слова поддержки Виктору Васину. Уверен, что он вернется в строй и еще принесет немало пользы как своему клубу, так и сборной России. Сейчас ему необходимо сконцентрироваться на лечении и восстановлении и выполнять все предписания врачей. Ждем возвращения Васина в сборную России.

Напомним, Васин получил тяжелую травму в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (1:0). О сроках восстановления защитника станет известно после того, как определится программа реабилитации.

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