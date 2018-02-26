Станислав Черчесов: Ждем возвращения Васина в сборную России
Главный тренер сборной России выразил слова поддержки защитнику Виктору Васину, который 26 февраля перенес операцию после разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Главный тренер сборной России выразил слова поддержки защитнику Виктору Васину, который 26 февраля перенес операцию после разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Специалист уверен, что в будущем игрок обороны еще поможет как ЦСКА, так и национальной команде.
— К сожалению, за последний месяц два центральных защитника сборной России — Георгий Джикия и Виктор Васин получили серьезные травмы крестообразной связки коленного сустава, — цитирует официальный сайт РФС Черчесова. — Как и в случае с Джикией, хотел бы от всего коллектива сборной России и РФС выразить слова поддержки Виктору Васину. Уверен, что он вернется в строй и еще принесет немало пользы как своему клубу, так и сборной России. Сейчас ему необходимо сконцентрироваться на лечении и восстановлении и выполнять все предписания врачей. Ждем возвращения Васина в сборную России.
Напомним, Васин получил тяжелую травму в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (1:0). О сроках восстановления защитника станет известно после того, как определится программа реабилитации.