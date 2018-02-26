Станислав Черчесов: Ждем возвращения Васина в сборную России

— К сожалению, за последний месяц два центральных защитника сборной России — Георгий Джикия и Виктор Васин получили серьезные травмы крестообразной связки коленного сустава, — цитирует официальный сайт РФС Черчесова. — Как и в случае с Джикией, хотел бы от всего коллектива сборной России и РФС выразить слова поддержки Виктору Васину. Уверен, что он вернется в строй и еще принесет немало пользы как своему клубу, так и сборной России. Сейчас ему необходимо сконцентрироваться на лечении и восстановлении и выполнять все предписания врачей. Ждем возвращения Васина в сборную России.