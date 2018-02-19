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Сборная России сыграет с Турцией на «Динамо»
Товарищеский матч между сборными России и Турции пройдет на новом стадионе «Динамо», открытие которого состоится 5 июня.
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Товарищеский матч между сборными России и Турции пройдет на новом стадионе «Динамо», открытие которого состоится 5 июня.
Об этом Sport24.ru рассказал руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов. Ранее сообщалось, что матч может пройти на стадионе «Локомотив».
«Стадион “Динамо” откроется 5 июня матчем сборных России и Турции. Перенос матча на стадион “Локомотива” не планируется», — сказал Перегудов.