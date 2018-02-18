Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Японка придумала средство для защиты ребенка от видеоигр
Олимпийские отели в Сочи продадут
Полный релакс: Юлия Высоцкая отдыхает в СПА
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
17.02
Малага1
Валенсия2
Футбол. Зарубежный
17.02
Дженоа2
Интер0
Все события
Адмирал РФ ответил на требование Киева ремонтировать флот в Крыму
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Глава ЧВК «Вагнер» сказал, сколько его бойцов погибло из-за США
Эксперты сообщили, как можно увеличить пенсии
Илья Ковальчук разозлил женскую сборную России
Хроника падения: Россия растянулась на льду
35-летняя Светлана Ходченкова затмила всех в Берлине (фото)
Ксения Бородина показала свою бабушку
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Бомбардировка ВКС РФ базы в Идлибе: не многим удалось уйти - СМИ
Прибалтика на грани краха: мольбы о помощи к РФ
Фоторепортажи
9Все золото Пхенчхана. 15 февраля
9Все золото Пхенчхана. 17 февраля
11:52 (мск), источник: Sports.kz

Юношеская сборная Казахстана до 19 лет проиграла России

Юношеская сборная Казахстана до 19 лет в рамках УТС в Турции провела контрольный матч против сборной России.

Счет уже на шестой минуте открыли россияне. Отличился Халназаров. Затем Мади Жакипбаев прямом ударом со штрафного сравнял счет.

Читайте также
Назван претендент на пост главного тренера сборной Казахстана

На 24-й минуте россияне вновь вышли вперед. Гол на счету Агаларова. Во втором тайме подопечные Андрея Гордеева забили еще два гола в ворота сборной Казахстана. На 55-й минуте отличился Черников, а на 70-й минуте с пенальти — Челидзе. Итоговой счет — 4:1 в пользу россиян.

Россия U-19 — Казахстан U-19 4:1 (2:1);

Голы: Халназаров, 6 (1:0). Жакипбаев, 18 (1:1). Агаларов, 24 (2:1). Черников, 55 (3:1). Челидзе, 70 — с пенальти (4:1).

Казахстан: Устименко (в), Айтым, Кашкен, Ильясов, Совет, Скворцов, Ульшин, Жакипбаев, Усачев, Сагнаев, Ваганов.

На замену выходили: Саенко (в), Кенесов, Бачек, Кайркенов, Караман, Нурберген, Мукашев, Черный, Нурсеитов, Грабко, Джанунц, Шамши, Красноперов.

17 февраля. Турция, Анталия.

Рохер Каньяс подписал контракт с новым клубом
Серебро Олимпийских игр — у наших лыжников
«РФ в меня не верила». Кузьмина — великая чемпионка из Словакии
СМИ: Тренер сборной США отказался пожать руку Знарку после игры
900 очков Малкина и гонка за первым «Ришаром»
«Я ненакрашенная страшная». Чемпионка ОИ стыдится своего лица
Сборная России заменила ледовую тренировку на занятие в зале
Российскому лыжнику стало плохо после его этапа в эстафете
Спорт-Экспресс
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Переезд в первый новый дом в рамках реновации начнется уже с 26 февраля
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
Беременная Галина Юдашкина поделилась пляжным снимком с сыном Наследница российского кутюрье снова станет мамой в апреле 2018 года.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь