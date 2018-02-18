Юношеская сборная Казахстана до 19 лет проиграла России
Юношеская сборная Казахстана до 19 лет в рамках УТС в Турции провела контрольный матч против сборной России.
Юношеская сборная Казахстана до 19 лет в рамках УТС в Турции провела контрольный матч против сборной России.
Счет уже на шестой минуте открыли россияне. Отличился Халназаров. Затем Мади Жакипбаев прямом ударом со штрафного сравнял счет.
На 24-й минуте россияне вновь вышли вперед. Гол на счету Агаларова. Во втором тайме подопечные Андрея Гордеева забили еще два гола в ворота сборной Казахстана. На 55-й минуте отличился Черников, а на 70-й минуте с пенальти — Челидзе. Итоговой счет — 4:1 в пользу россиян.
Россия U-19 — Казахстан U-19 4:1 (2:1);
Голы: Халназаров, 6 (1:0). Жакипбаев, 18 (1:1). Агаларов, 24 (2:1). Черников, 55 (3:1). Челидзе, 70 — с пенальти (4:1).
Казахстан: Устименко (в), Айтым, Кашкен, Ильясов, Совет, Скворцов, Ульшин, Жакипбаев, Усачев, Сагнаев, Ваганов.
На замену выходили: Саенко (в), Кенесов, Бачек, Кайркенов, Караман, Нурберген, Мукашев, Черный, Нурсеитов, Грабко, Джанунц, Шамши, Красноперов.
17 февраля. Турция, Анталия.