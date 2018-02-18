Юношеская сборная Казахстана до 19 лет проиграла России

Счет уже на шестой минуте открыли россияне. Отличился Халназаров. Затем Мади Жакипбаев прямом ударом со штрафного сравнял счет.

На 24-й минуте россияне вновь вышли вперед. Гол на счету Агаларова. Во втором тайме подопечные Андрея Гордеева забили еще два гола в ворота сборной Казахстана. На 55-й минуте отличился Черников, а на 70-й минуте с пенальти — Челидзе. Итоговой счет — 4:1 в пользу россиян.