Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене
9 согревающих и полезных продуктов
Американец узнал о беременности жены от пилота самолета
Футболиста сборной России обманули на 200 млн при покупке жилья
Татьяна Навка осваивает боевые искусства
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона2
Леганес0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако2
Дижон0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта0
Майнц2
Футбол. Зарубежный
16.02
Шахтер Д5
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
15:00
Сталь Д
Александрия
Футбол. Зарубежный
15:00
Лас-Пальмас
Севилья
Все события
Адмирал РФ ответил на требование Киева ремонтировать флот в Крыму
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
В прозрачной юбке в Кремле: Семенович возмутила фигурой - СМИ
Россиянам пообещали увеличить пенсии до 25 тысяч
«Если найду тебя, зарежу!»: медалистке ОИ-2018 угрожают расправой
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Рапунцель: как Ирина Безрукова выглядит с длинными волосами
Поклонники сравнили Полину Гагарину с престарелой рокершей
Нейробиолог рассказал, как стать счастливым
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
9Все золото Пхенчхана. 15 февраля
7Все золото Пхенчхана. 16 февраля
16 февраля, источник: Спорт-Экспресс

В сборной России допинга нет. Официальное заявление ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на часто задаваемые вопросы о допинге в российском футболе.

Источник: Спорт-Экспресс

Организация четко дала понять, что санкции не могут применяться, основываясь лишь на подозрениях или ограниченном количестве фактов. «СЭ» публикует полный текст информационного сообщения ФИФА.

Может ли ФИФА подтвердить, что в докладе независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена упоминаются фамилии футболистов?

Как уже много раз было сказано, после обнародования второй части доклада Макларена в декабре 2016 года ВАДА проинформировало нас о том, что в докладе упомянуты 34 пробы футболистов, с которыми якобы вероятно могли производиться какие-либо манипуляции. После заседания, состоявшегося в феврале 2017 года, для соответствующих спортивных федераций ВАДА установило четкую процедуру передачи доказательств, содержащихся в докладе. В то же время в своем пресс-релизе ВАДА признало, что: «в отношении отдельных спортсменов, упомянутых в докладе, просто нет достаточно доказательств для применения против них санкций в связи с потенциальным нарушением антидопинговых правил». Помимо материалов, включенных в доклад Макларена, ВАДА в декабре 2014 года из лаборатории в Москве изъяло около 3000 проб, взятых у спортсменов всех видов спорта, включая пробы 154 футболистов.

Данные пробы, взятые методом случайной выборки, сами по себе, не являются доказательствами нарушения антидопинговых правил, но были переданы ВАДА в лабораторию в Лозанне, где могут быть перепроверены, о чем ФИФА направила соответствующий запрос.

Читайте также
Олимпийская история ужасов: как из-за допинга убивали российский спорт

Можете ли вы подтвердить, что игроки сборной команды России, принимавшие участия в чемпионате мира-2014, упоминаются в докладе, и в отношении них ведется расследование?

В соответствии с Антидопинговым регламентом и Всемирным антидопинговым кодексом мы не можем раскрывать имена спортсменов, в отношении которых может быть начато расследование.

Тем не менее, мы можем подтвердить, что у всех 23 игроков сборной команды России, выступавшей на чемпионате мира-2014, специалисты ФИФА взяли пробы во время необъявленного внесоревновательного допинг-контроля незадолго до начала турнира, а также во время самого турнира каждый матч производился забор проб у двух игроков от каждой команды.

Тесты проводились в аккредитованной ВАДА лаборатории в Лозанне, все результаты были отрицательными.

Все те же процедуры соревновательного и внесоревновательного контроля применялись к 23 игрокам сборной России во время Кубка конфедераций-2017, все результаты были отрицательными.

Более того, мы также можем подтвердить, что все игроки сборной России, выступавшей на Евро-2016, также были протестированы специалистами УЕФА во время внесорвеновательного и соревновательного контроля, все результаты были отрицательными. При этом УЕФА также недавно провел повторный анализ проб, взятых у игроков сборной России, выступавших на Евро-2012 в Польше и Украине, использую последние разработки и методы, используемые в лабораториях ВАДА. Все результаты были отрицательными.

Какие меры предприняла ФИФА после публикации доклада Макларена для расследования потенциальных случаев нарушения антидопинговых правил в футболе?

Сразу же после публикации доклада Макларена ФИФА приняла следующие шаги:

— связались с профессором Маклареном для получения дополнительных сведений, а также обсудили шаги, которые ФИФА необходимо предпринять.

— Все доказательства, приведенные в докладе Макларена в отношении проб, взятых у футболистов, были пересмотрены. Расследования проводили специалисты Антидопингового департамента ФИФА и независимые юристы.

— В ФИФА попросили несколько научных экспертов прокомментировать приведенную в докладе Макларена информацию.

— Был проведен повторный анализ на наличие следов метаболитов в пробах российских спортсменов, упомянутых в докладе.

— В декабре 2017 года ВАДА предоставило ФИФА дополнительные сведения, содержащиеся в Московской лабораторно-информационной системе, в отношении которых также было проведено дополнительное расследование.

— ФИФА также запросила проведение криминалистической экспертизы на наличие следов подозрительного вскрытия хранящихся в Лозанне пробирок, выбранных с помощью критерий отбора ВАДА.

— В рамках расследования ФИФА также пыталась через ВАДА связаться с врачом Родченковым и профессором Маклареном, но вплоть до 22 ноября 2017 года ВАДА информировала ФИФА о том, что врач Родченков недоступен. Следуя инструкциям, в конечном итоге предоставленным ВАДА в конце 2017 года, ФИФА направила врачу Родченкову список из 59 конкретных вопросов.

Читайте также
Вяльбе: Знаменитый доклад Макларена — это чисто голливудская история

Кто проводит расследования?

Специалисты Антидопингового департамента ФИФА возглавляют расследование, которое проводится при содействии независимых экспертов и в соответствии с инструкциями, полученными от ВАДА, которое было проинформировано о каждом предпринятым нами до сегодняшнего дня шаге.

Почему вы не назначите независимого эксперта?

Мы тесно сотрудничаем с представителями ВАДА на протяжении всего данного расследования. Мы проинформировали их о каждом предпринятом нами до сегодняшнего дня шаге. Наш подход был ими одобрен. ФИФА выполняет инструкции ВАДА, и в этом плане, наша деятельность полностью прозрачна и открыта.

Первая часть доклада Макларена была опубликована в июле 2016 года. Как вы объясните то, что до сих пор, в отличие от других международных федераций, не применили санкции в отношении ни одного спортсмена?

Санкции не могут применяться, основываясь лишь на простых подозрениях или ограниченном количестве фактов. Из всех футболистов, упомянутых в докладе Макларена, против двух футболисток в возрасте до 20 лет российские органы применили санкции еще до публикации самого доклада. ФИФА в тесном сотрудничестве с ВАДА провела всестороннее расследование, и на настоящий момент иные случаи нарушения антидопинговых правил выявлены не были. Однако наше расследование продолжается (остается открытым) и в случае обнаружения доказательств нарушения антидопинговых правил, ФИФА применит санкции в отношении уличенного спортсмена.

Почему вы не связались с врачом Родченковым, который является разоблачителем и главным свидетелем, утверждающим, что в его расположении имеются доказательства того, что футбол был частью допинговой программы?

У ФИФА уже имеется информация врача Родченкова, касающаяся футбола, которую передал нам профессор Макларен. В ходе расследования мы проверили полученную информацию, которая была признана недостаточной.

Кроме того, ФИФА еще в начале весны 2017 года несколько раз направляла ВАДА запрос на встречу с Родченковым. Но вплоть до 22 ноября 2017 года ВАДА информировало ФИФА о том, что в связи с его положением в качестве участника программы защиты свидетелей США, Родченков для связи не доступен. 22 ноября 2017 года ВАДА проинформировало ФИФА и другие международные федерации о том, что с Родченковым можно будет связаться через назначенного ВАДА адвоката. После проверки большого количества данных, полученных из московской лаборатории и предоставленных ВАДА в декабре 2017 года, ФИФА в начале 2018 года направила Родченкову через адвоката ВАДА список вопросов. В настоящее время мы ожидаем ответ.

Читайте также
Родченков попросил прощения. Что беглый ученый сказал в новом интервью

Объясните, почему вы до сих пор не проверили анализ проб, хранившихся в Москве и перевезенных в лабораторию в Лозанне?

Лаборатория в Лозанне провела повторный анализ всех подозрительных проб, взятых у футболистов, все результаты оказались отрицательными.

Кроме того, ФИФА запросила проведение криминалистической экспертизы на наличие следов подозрительного вскрытия хранящихся в Лозанне ряда пробирок, выбранных с помощью критерий отбора ВАДА, а также уделить данному вопросу первоочередное внимание.

Процесс проверки продолжается. ВАДА проинформировала ФИФА о том, что эта проверка займет продолжительный период времени, так как включает в себя подготовку подробного отчета по каждой пробе, которая занимает несколько недель.

Какая антидопинговая программа разработана для чемпионата мира-2018? Какие меры приняты по предотвращению манипуляций?

Что касается чемпионата мира в России, то каждый игрок будет проверен с помощью проведения необъявленного допинг-контроля до начала соревнования, а затем будет проводиться системное тестирование во время каждого матча.

Кроме того, результаты разных анализов вносятся в паспорт спортсмена совместно с результатами тестирований, проводимых во время предыдущих соревнований ФИФА и иных международных соревнований, таких как Лига чемпионов и национальные соревнования. Специалисты Департамента по ведению паспортов спортсменов проанализируют данные всех принимающих участие в турнире игроков на наличие потенциальных отклонений, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении в использовании стимулирующих препаратов. Ни один российский специалист не будет участвовать в антидопинговой программе, а анализ проб будет проводиться в лабораториях ВАДА, расположенных за пределами Российской Федерации. Подобный протокол применялся во время Кубка конфедераций, проходивший в России в 2017 году; все результаты были отрицательными.

Вы можете гарантировать, что завершите свое расследование до начала чемпионата мира? Складывается впечатление, что ФИФА намеренно затягивает процесс.

Мы не затягиваем расследование. С самого начала ФИФА предприняла всесторонние шаги по установлению причастности футболистов. Мы регулярно получаем и обмениваемся с ВАДА информацией о ходе расследования, наш подход был ими одобрен. Очевидно, что в интересах ФИФА завершить расследование в ближайшее время. Однако, как недавно показали случаи с CAS, расследованию стоит уделять особое внимание, чтобы в случае вынесения санкций, доказательства вины были основательными и хорошо аргументированными.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Трихичев доставлен в больницу после падения на Олимпиаде
Пхенчхан. День девятый: победа хоккеистов, медальные сюрпризы
Может, лучше квалификацию? Почему России не страшно уступить США
Завтра на Играх. Вторая попытка Елистратова и первая — Алиева
Поражение «Барселоны» и атлетичное дерби. Анонс тура в Испании
«У нас нет полномочий». CAS и Родченков опубликовали отписки
Казахстан платит самые большие призовые в мире за медали ОИ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
7 потенциальных бойфрендов для Дженнифер Энистон Мы готовы предложить актрисе реальную помощь – список из тех мужчин, которые смогут утешить ее после расставания с супругом
Дети
В Новой Москве 3-летняя девочка умерла на прогулке в детском саду По одной из версий, воспитатели забыли ребенка на улице.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь