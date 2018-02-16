В сборной России допинга нет. Официальное заявление ФИФА

Источник: Спорт-Экспресс

Организация четко дала понять, что санкции не могут применяться, основываясь лишь на подозрениях или ограниченном количестве фактов. «СЭ» публикует полный текст информационного сообщения ФИФА.

Может ли ФИФА подтвердить, что в докладе независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена упоминаются фамилии футболистов?

Как уже много раз было сказано, после обнародования второй части доклада Макларена в декабре 2016 года ВАДА проинформировало нас о том, что в докладе упомянуты 34 пробы футболистов, с которыми якобы вероятно могли производиться какие-либо манипуляции. После заседания, состоявшегося в феврале 2017 года, для соответствующих спортивных федераций ВАДА установило четкую процедуру передачи доказательств, содержащихся в докладе. В то же время в своем пресс-релизе ВАДА признало, что: «в отношении отдельных спортсменов, упомянутых в докладе, просто нет достаточно доказательств для применения против них санкций в связи с потенциальным нарушением антидопинговых правил». Помимо материалов, включенных в доклад Макларена, ВАДА в декабре 2014 года из лаборатории в Москве изъяло около 3000 проб, взятых у спортсменов всех видов спорта, включая пробы 154 футболистов.

Данные пробы, взятые методом случайной выборки, сами по себе, не являются доказательствами нарушения антидопинговых правил, но были переданы ВАДА в лабораторию в Лозанне, где могут быть перепроверены, о чем ФИФА направила соответствующий запрос.

Можете ли вы подтвердить, что игроки сборной команды России, принимавшие участия в чемпионате мира-2014, упоминаются в докладе, и в отношении них ведется расследование?

В соответствии с Антидопинговым регламентом и Всемирным антидопинговым кодексом мы не можем раскрывать имена спортсменов, в отношении которых может быть начато расследование.

Тем не менее, мы можем подтвердить, что у всех 23 игроков сборной команды России, выступавшей на чемпионате мира-2014, специалисты ФИФА взяли пробы во время необъявленного внесоревновательного допинг-контроля незадолго до начала турнира, а также во время самого турнира каждый матч производился забор проб у двух игроков от каждой команды.

Тесты проводились в аккредитованной ВАДА лаборатории в Лозанне, все результаты были отрицательными.

Все те же процедуры соревновательного и внесоревновательного контроля применялись к 23 игрокам сборной России во время Кубка конфедераций-2017, все результаты были отрицательными.

Более того, мы также можем подтвердить, что все игроки сборной России, выступавшей на Евро-2016, также были протестированы специалистами УЕФА во время внесорвеновательного и соревновательного контроля, все результаты были отрицательными. При этом УЕФА также недавно провел повторный анализ проб, взятых у игроков сборной России, выступавших на Евро-2012 в Польше и Украине, использую последние разработки и методы, используемые в лабораториях ВАДА. Все результаты были отрицательными.

Какие меры предприняла ФИФА после публикации доклада Макларена для расследования потенциальных случаев нарушения антидопинговых правил в футболе?

Сразу же после публикации доклада Макларена ФИФА приняла следующие шаги:

— связались с профессором Маклареном для получения дополнительных сведений, а также обсудили шаги, которые ФИФА необходимо предпринять.

— Все доказательства, приведенные в докладе Макларена в отношении проб, взятых у футболистов, были пересмотрены. Расследования проводили специалисты Антидопингового департамента ФИФА и независимые юристы.

— В ФИФА попросили несколько научных экспертов прокомментировать приведенную в докладе Макларена информацию.

— Был проведен повторный анализ на наличие следов метаболитов в пробах российских спортсменов, упомянутых в докладе.

— В декабре 2017 года ВАДА предоставило ФИФА дополнительные сведения, содержащиеся в Московской лабораторно-информационной системе, в отношении которых также было проведено дополнительное расследование.

— ФИФА также запросила проведение криминалистической экспертизы на наличие следов подозрительного вскрытия хранящихся в Лозанне пробирок, выбранных с помощью критерий отбора ВАДА.

— В рамках расследования ФИФА также пыталась через ВАДА связаться с врачом Родченковым и профессором Маклареном, но вплоть до 22 ноября 2017 года ВАДА информировала ФИФА о том, что врач Родченков недоступен. Следуя инструкциям, в конечном итоге предоставленным ВАДА в конце 2017 года, ФИФА направила врачу Родченкову список из 59 конкретных вопросов.

Кто проводит расследования?

Специалисты Антидопингового департамента ФИФА возглавляют расследование, которое проводится при содействии независимых экспертов и в соответствии с инструкциями, полученными от ВАДА, которое было проинформировано о каждом предпринятым нами до сегодняшнего дня шаге.

Почему вы не назначите независимого эксперта?

Мы тесно сотрудничаем с представителями ВАДА на протяжении всего данного расследования. Мы проинформировали их о каждом предпринятом нами до сегодняшнего дня шаге. Наш подход был ими одобрен. ФИФА выполняет инструкции ВАДА, и в этом плане, наша деятельность полностью прозрачна и открыта.

Первая часть доклада Макларена была опубликована в июле 2016 года. Как вы объясните то, что до сих пор, в отличие от других международных федераций, не применили санкции в отношении ни одного спортсмена?

Санкции не могут применяться, основываясь лишь на простых подозрениях или ограниченном количестве фактов. Из всех футболистов, упомянутых в докладе Макларена, против двух футболисток в возрасте до 20 лет российские органы применили санкции еще до публикации самого доклада. ФИФА в тесном сотрудничестве с ВАДА провела всестороннее расследование, и на настоящий момент иные случаи нарушения антидопинговых правил выявлены не были. Однако наше расследование продолжается (остается открытым) и в случае обнаружения доказательств нарушения антидопинговых правил, ФИФА применит санкции в отношении уличенного спортсмена.

Почему вы не связались с врачом Родченковым, который является разоблачителем и главным свидетелем, утверждающим, что в его расположении имеются доказательства того, что футбол был частью допинговой программы?

У ФИФА уже имеется информация врача Родченкова, касающаяся футбола, которую передал нам профессор Макларен. В ходе расследования мы проверили полученную информацию, которая была признана недостаточной.

Кроме того, ФИФА еще в начале весны 2017 года несколько раз направляла ВАДА запрос на встречу с Родченковым. Но вплоть до 22 ноября 2017 года ВАДА информировало ФИФА о том, что в связи с его положением в качестве участника программы защиты свидетелей США, Родченков для связи не доступен. 22 ноября 2017 года ВАДА проинформировало ФИФА и другие международные федерации о том, что с Родченковым можно будет связаться через назначенного ВАДА адвоката. После проверки большого количества данных, полученных из московской лаборатории и предоставленных ВАДА в декабре 2017 года, ФИФА в начале 2018 года направила Родченкову через адвоката ВАДА список вопросов. В настоящее время мы ожидаем ответ.

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Объясните, почему вы до сих пор не проверили анализ проб, хранившихся в Москве и перевезенных в лабораторию в Лозанне?

Лаборатория в Лозанне провела повторный анализ всех подозрительных проб, взятых у футболистов, все результаты оказались отрицательными.

Кроме того, ФИФА запросила проведение криминалистической экспертизы на наличие следов подозрительного вскрытия хранящихся в Лозанне ряда пробирок, выбранных с помощью критерий отбора ВАДА, а также уделить данному вопросу первоочередное внимание.

Процесс проверки продолжается. ВАДА проинформировала ФИФА о том, что эта проверка займет продолжительный период времени, так как включает в себя подготовку подробного отчета по каждой пробе, которая занимает несколько недель.

Какая антидопинговая программа разработана для чемпионата мира-2018? Какие меры приняты по предотвращению манипуляций?

Что касается чемпионата мира в России, то каждый игрок будет проверен с помощью проведения необъявленного допинг-контроля до начала соревнования, а затем будет проводиться системное тестирование во время каждого матча.

Кроме того, результаты разных анализов вносятся в паспорт спортсмена совместно с результатами тестирований, проводимых во время предыдущих соревнований ФИФА и иных международных соревнований, таких как Лига чемпионов и национальные соревнования. Специалисты Департамента по ведению паспортов спортсменов проанализируют данные всех принимающих участие в турнире игроков на наличие потенциальных отклонений, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении в использовании стимулирующих препаратов. Ни один российский специалист не будет участвовать в антидопинговой программе, а анализ проб будет проводиться в лабораториях ВАДА, расположенных за пределами Российской Федерации. Подобный протокол применялся во время Кубка конфедераций, проходивший в России в 2017 году; все результаты были отрицательными.

Вы можете гарантировать, что завершите свое расследование до начала чемпионата мира? Складывается впечатление, что ФИФА намеренно затягивает процесс.