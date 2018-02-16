В сборной России допинга нет. Официальное заявление ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на часто задаваемые вопросы о допинге в российском футболе.
Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на часто задаваемые вопросы о допинге в российском футболе.
Организация четко дала понять, что санкции не могут применяться, основываясь лишь на подозрениях или ограниченном количестве фактов. «СЭ» публикует полный текст информационного сообщения ФИФА.
Может ли ФИФА подтвердить, что в докладе независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена упоминаются фамилии футболистов?
Как уже много раз было сказано, после обнародования второй части доклада Макларена в декабре 2016 года ВАДА проинформировало нас о том, что в докладе упомянуты 34 пробы футболистов, с которыми якобы вероятно могли производиться
Данные пробы, взятые методом случайной выборки, сами по себе, не являются доказательствами нарушения антидопинговых правил, но были переданы ВАДА в лабораторию в Лозанне, где могут быть перепроверены, о чем ФИФА направила соответствующий запрос.
Можете ли вы подтвердить, что игроки сборной команды России, принимавшие участия в чемпионате мира-2014, упоминаются в докладе, и в отношении них ведется расследование?
В соответствии с Антидопинговым регламентом и Всемирным антидопинговым кодексом мы не можем раскрывать имена спортсменов, в отношении которых может быть начато расследование.
Тем не менее, мы можем подтвердить, что у всех 23 игроков сборной команды России, выступавшей на чемпионате мира-2014, специалисты ФИФА взяли пробы во время необъявленного внесоревновательного
Все те же процедуры соревновательного и внесоревновательного контроля применялись к 23 игрокам сборной России во время Кубка конфедераций-2017, все результаты были отрицательными.
Более того, мы также можем подтвердить, что все игроки сборной России, выступавшей на Евро-2016, также были протестированы специалистами УЕФА во время внесорвеновательного и соревновательного контроля, все результаты были отрицательными. При этом УЕФА также недавно провел повторный анализ проб, взятых у игроков сборной России, выступавших на Евро-2012 в Польше и Украине, использую последние разработки и методы, используемые в лабораториях ВАДА. Все результаты были отрицательными.
Какие меры предприняла ФИФА после публикации доклада Макларена для расследования потенциальных случаев нарушения антидопинговых правил в футболе?
Сразу же после публикации доклада Макларена ФИФА приняла следующие шаги:
— связались с профессором Маклареном для получения дополнительных сведений, а также обсудили шаги, которые ФИФА необходимо предпринять.
— Все доказательства, приведенные в докладе Макларена в отношении проб, взятых у футболистов, были пересмотрены. Расследования проводили специалисты Антидопингового департамента ФИФА и независимые юристы.
— В ФИФА попросили несколько научных экспертов прокомментировать приведенную в докладе Макларена информацию.
— Был проведен повторный анализ на наличие следов метаболитов в пробах российских спортсменов, упомянутых в докладе.
— В декабре 2017 года ВАДА предоставило ФИФА дополнительные сведения, содержащиеся в Московской
— ФИФА также запросила проведение криминалистической экспертизы на наличие следов подозрительного вскрытия хранящихся в Лозанне пробирок, выбранных с помощью критерий отбора ВАДА.
— В рамках расследования ФИФА также пыталась через ВАДА связаться с врачом Родченковым и профессором Маклареном, но вплоть до 22 ноября 2017 года ВАДА информировала ФИФА о том, что врач Родченков недоступен. Следуя инструкциям, в конечном итоге предоставленным ВАДА в конце 2017 года, ФИФА направила врачу Родченкову список из 59 конкретных вопросов.
Кто проводит расследования?
Специалисты Антидопингового департамента ФИФА возглавляют расследование, которое проводится при содействии независимых экспертов и в соответствии с инструкциями, полученными от ВАДА, которое было проинформировано о каждом предпринятым нами до сегодняшнего дня шаге.
Почему вы не назначите независимого эксперта?
Мы тесно сотрудничаем с представителями ВАДА на протяжении всего данного расследования. Мы проинформировали их о каждом предпринятом нами до сегодняшнего дня шаге. Наш подход был ими одобрен. ФИФА выполняет инструкции ВАДА, и в этом плане, наша деятельность полностью прозрачна и открыта.
Первая часть доклада Макларена была опубликована в июле 2016 года. Как вы объясните то, что до сих пор, в отличие от других международных федераций, не применили санкции в отношении ни одного спортсмена?
Санкции не могут применяться, основываясь лишь на простых подозрениях или ограниченном количестве фактов. Из всех футболистов, упомянутых в докладе Макларена, против двух футболисток в возрасте до 20 лет российские органы применили санкции еще до публикации самого доклада. ФИФА в тесном сотрудничестве с ВАДА провела всестороннее расследование, и на настоящий момент иные случаи нарушения антидопинговых правил выявлены не были. Однако наше расследование продолжается (остается открытым) и в случае обнаружения доказательств нарушения антидопинговых правил, ФИФА применит санкции в отношении уличенного спортсмена.
Почему вы не связались с врачом Родченковым, который является разоблачителем и главным свидетелем, утверждающим, что в его расположении имеются доказательства того, что футбол был частью допинговой программы?
У ФИФА уже имеется информация врача Родченкова, касающаяся футбола, которую передал нам профессор Макларен. В ходе расследования мы проверили полученную информацию, которая была признана недостаточной.
Кроме того, ФИФА еще в начале весны 2017 года несколько раз направляла ВАДА запрос на встречу с Родченковым. Но вплоть до 22 ноября 2017 года ВАДА информировало ФИФА о том, что в связи с его положением в качестве участника программы защиты свидетелей США, Родченков для связи не доступен. 22 ноября 2017 года ВАДА проинформировало ФИФА и другие международные федерации о том, что с Родченковым можно будет связаться через назначенного ВАДА адвоката. После проверки большого количества данных, полученных из московской лаборатории и предоставленных ВАДА в декабре 2017 года, ФИФА в начале 2018 года направила Родченкову через адвоката ВАДА список вопросов. В настоящее время мы ожидаем ответ.
Объясните, почему вы до сих пор не проверили анализ проб, хранившихся в Москве и перевезенных в лабораторию в Лозанне?
Лаборатория в Лозанне провела повторный анализ всех подозрительных проб, взятых у футболистов, все результаты оказались отрицательными.
Процесс проверки продолжается. ВАДА проинформировала ФИФА о том, что эта проверка займет продолжительный период времени, так как включает в себя подготовку подробного отчета по каждой пробе, которая занимает несколько недель.
Какая антидопинговая программа разработана для чемпионата мира-2018? Какие меры приняты по предотвращению манипуляций?
Что касается чемпионата мира в России, то каждый игрок будет проверен с помощью проведения необъявленного
Кроме того, результаты разных анализов вносятся в паспорт спортсмена совместно с результатами тестирований, проводимых во время предыдущих соревнований ФИФА и иных международных соревнований, таких как Лига чемпионов и национальные соревнования. Специалисты Департамента по ведению паспортов спортсменов проанализируют данные всех принимающих участие в турнире игроков на наличие потенциальных отклонений, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении в использовании стимулирующих препаратов. Ни один российский специалист не будет участвовать в антидопинговой программе, а анализ проб будет проводиться в лабораториях ВАДА, расположенных за пределами Российской Федерации. Подобный протокол применялся во время Кубка конфедераций, проходивший в России в 2017 году; все результаты были отрицательными.
Вы можете гарантировать, что завершите свое расследование до начала чемпионата мира? Складывается впечатление, что ФИФА намеренно затягивает процесс.
Мы не затягиваем расследование. С самого начала ФИФА предприняла всесторонние шаги по установлению причастности футболистов. Мы регулярно получаем и обмениваемся с ВАДА информацией о ходе расследования, наш подход был ими одобрен. Очевидно, что в интересах ФИФА завершить расследование в ближайшее время. Однако, как недавно показали случаи с CAS, расследованию стоит уделять особое внимание, чтобы в случае вынесения санкций, доказательства вины были основательными и хорошо аргументированными.