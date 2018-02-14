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08:03 (мск), источник: Sports.kz

Назван претендент на пост главного тренера сборной Казахстана

Агенты Олега Кононова вступили в заключительную стадию переговоров с представителями Казахстанской федерации футбола по поводу назначения этого известного белорусского специалиста на пост главного тренера национальной сборной команды нашей страны. Речь идет о двухлетнем контракте, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Источник: Sports.kz

Известность Кононов получил по работе в ФК «Краснодар» с 2013 по 2016 гг. В этот период Кононов признавался лучшим тренером РФПЛ сезона-2014/2015 по версии РФС. Благодаря Олегу Кононову «Краснодар» впервые в своей истории завоевал бронзовые медали российского чемпионата, вышел в финал Кубка России, а также пробился в еврокубки.

До прихода в «Краснодар» Кононов отметился работой в молдавском «Шерифе» с 2004 по 2008 гг., где руководил юношеской академией клуба, а также в украинском клубе «Карпаты, но уже на позиции главного тренера. С «Карпатами» Кононов пробивался в групповую стадию Лиги Европы УЕФА.

Воспитанниками Кононова являются Юрий Газинский, Александр Епуряну и Рэзван Кочиш. А такие футболисты, как Ари, Рикардо Лаборде, Одил Ахмедов, Жоаозинью, Павел Мамаев, Андреас Гранквист считают, что Олег Кононов оказал значительное влияние на их развитие.

Последним местом работы Кононова был грозненский «Ахмат», в котором специалист работал до ноября 2017 года. Олегу Кононову 51 год. Он имеет белорусское и российское гражданство.

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