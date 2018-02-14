Назван претендент на пост главного тренера сборной Казахстана

Источник: Sports.kz

Известность Кононов получил по работе в ФК «Краснодар» с 2013 по 2016 гг. В этот период Кононов признавался лучшим тренером РФПЛ сезона-2014/2015 по версии РФС. Благодаря Олегу Кононову «Краснодар» впервые в своей истории завоевал бронзовые медали российского чемпионата, вышел в финал Кубка России, а также пробился в еврокубки.

До прихода в «Краснодар» Кононов отметился работой в молдавском «Шерифе» с 2004 по 2008 гг., где руководил юношеской академией клуба, а также в украинском клубе «Карпаты, но уже на позиции главного тренера. С «Карпатами» Кононов пробивался в групповую стадию Лиги Европы УЕФА.

Воспитанниками Кононова являются Юрий Газинский, Александр Епуряну и Рэзван Кочиш. А такие футболисты, как Ари, Рикардо Лаборде, Одил Ахмедов, Жоаозинью, Павел Мамаев, Андреас Гранквист считают, что Олег Кононов оказал значительное влияние на их развитие.