Азамат Айтхожин: Переговоры с Аргентиной не ведутся — это неправда

— Сегодня, думаю, принято правильное решение, — общественность выбрала кандидата, и члены КФФ проголосовали за Адильбека Джаксыбекова. Всегда говорю, что когда приезжаю в УЕФА, нас всегда встречает Ева Паскье — помогает нам и поддерживает.

— Выходит много информации о товарищеских встречах сборной Казахстана — то наша команда встретится с Болгарией, то с Аргентиной. Расскажите о планах сборной, и что с должностью ее нового главного тренера?

Читайте также Джаксыбеков избран президентом Казахстанской федерации футбола

— Действительно, наша сборная в марте проведет две товарищеские встречи со сборными Венгрии и Болгарии. То, что пишут в СМИ об Аргентине, — неправда. Переговоры с руководством аргентинского футбола не ведутся. Что касается главного тренера нашей сборной, то мы провели небольшой консилиум только что — и Ева участвовала. Президент сказал, что нужно обсудить все с тренерским советом, с руководством и пригласить нового главного тренера. Думаю, и этот вопрос в скором времени решится. Несколько кандидатов мы рассматриваем — в том числе это и Талгат Байсуфинов, наш земляк, и Станимир Стоилов. Кандидатов 5−6 у нас имеется.

— На сайте Федерации Вы говорите о достижениях нашей сборной по футзалу. Какая поддержка буде оказываться этому виду спорта? И вопрос об эмблеме на форме — почему она все еще старая?

— У нас большие достижения в футзале, и Ева об этом говорила. Что касается эмблемы, форма была заказана раньше — до того, как был создан новый логотип КФФ. Форма была пошита до изменения логотипа. Все, что от нас требуется, мы предоставляем — и премиальные тоже. Я лично звоню, Лева Ким заходит в раздевалку — и на громкой связи говорю ребятам все, что от нас требуется.

— Продолжая футзальную тему: главный тренер сборной Казахстана объявил о своем уходе. Какие есть кандидатуры взамен?

— Для нас тоже было неожиданностью, после игры с Сербией тренер сказал, что подает в отставку. По телефону обсуждать такой вопрос нет смысла, по приезду будем с ним разговаривать, встречаться. Причины не знаем, — может, есть предложения, может, это семейные обстоятельства.

— Вопрос об инфраструктуре: будут ли построены новые большие стадионы?