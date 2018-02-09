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23:32 (мск), источник: Vesti.kz

Сборные Казахстана и Болгарии по футболу ведут переговоры о проведении товарищеского матча

Вице-президент Болгарского футбольного союза (БФС) Йордан Лечков в интервью Fakti.bg рассказал о переговорах по соперникам на товарищеские матчи для сборной.

Источник: Tengrinews.kz

Ближайшие окно ФИФА для игр сборных назначено с 19 на 27 марта. У Болгарии пока нет ни одного соперника. Сейчас БФС ведет переговоры с коллегами из Казахстана и Боснии и Герцеговины.

«У нас пока нет соглашений о проведении матчей. Переговоры еще продолжаются. Есть варианты для игр с Казахстаном и Боснией. С казахстанцами мы может встретиться в Будапеште — они приедут туда в марте для матча с Венгрией. А затем мы могли бы сыграть с боснийцами уже дома. Скорее всего, это будет София», — сказал Лечков.

Функционер отметил, что у Болгарии на 19 марта были варианты встретиться с Египтом или Австрией, а на 27-е — с Румынией, но переговоры не увенчались успехом.

«Все меняется слишком быстро. В основном из-за нового турнира, Лиги наций. Когда мы подпишем контракты на проведение матчей, мы обязательно уведомим общественность», — заявил Лечков.

Отметим, что товарищеский матч Венгрия — Казахстан пройдет 23 марта в Будапеште. Это будет вторая встреча команд — в 2014 году венгры в своей столице победили со счетом 3:0.

Болгария также имеет опыт игры с Казахстаном. Единственная очная встреча случилась в июне 2013 года в Алматы. Тогда болгары победили со счетом 2:1 — все голы были забиты во втором тайме, а у хозяев автором мяча на 90-й минуте стал Дмитрий Шомко.

Ранее стало известно, что сборная Казахстана в июне может провести в Астане товарищеский матч с Аргентиной, которая будет готовиться к чемпионату мира-2018.

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