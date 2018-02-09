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21:58 (мск), источник: Vesti.kz

Увидим Месси в Астане? Сборная Аргентины перед чемпионатом мира-2018 может провести матч с Казахстаном

Сборная Аргентины может провести товарищеский матч с Казахстаном в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 в России. Об сообщает AS Argentina.

Источник: Reuters

Игра может состояться 4 июня в Астане. В этот день все участники ЧМ-2018 должны обнародовать окончательные заявки. Из-за этого пока неизвестно, будет ли главный тренер Аргентины Хорхе Сампаоли рассчитывать только на 23 игроков из списка или воспользуется услугами футболистов из расширенной заявки, которую в марте ФИФА планирует увеличить до 35 футболистов.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. По регламенту ФИФА, перед крупными турнирами клубы обязаны отпускать игроков в сборные за 15 дней до старта.

Отметим, что сборная Аргентины в марте проведет две товарищеские игры — против Италии и Испании. Накануне самого ЧМ «альбиселеста» также сыграет несколько контрольных матчей, однако имена соперника пока официально не объявлялись.

На ЧМ-2018 Аргентина в группе D сыграет с Хорватией, Исландией и Нигерией. Игры пройдут 16, 22 и 27 июня.

Напомним, что 23 октября 2017 года в интервью Vesti.kz спортивный директор Казахстанской федерации футбола Игорь Утробин заявил, что ведутся переговоры о товарищеском матче Казахстан — Аргентина. По его словам, сама КФФ готова была покрыть 40 процентов расходов, а для остальных 60 планировался поиск спонсоров. При этом заявление Утробин сделал уже после того, как Аргентина официально объявила о матче с Нигерией.

В ноябре сообщалось, что Аргентина была готова сыграть с Украиной за гонорар в размере более одного миллиона долларов. Матч-агент с лицензией ФИФА Гильермо Тофони назвал сумму в два миллиона долларов за товарищескую игру с аргентинцами.

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